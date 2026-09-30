Trauer um Paolo Cristante: EAB-Team beklagt dritten Toten in kurzer Zeit

Im Mai 2025 hat das niederländische Supersport-WM-Team EAB Ducati mit Ferry Schoenmakers und Piero Cossu zwei seiner Säulen verloren: Nachdem am 18. Mai Miteigentümer und Techniker Cossu einem Herzinfarkt erlag, verlor Schoenmakers in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai seinen Kampf gegen den Krebs . Zwei Wochen später bekamen die beiden auf dem Misano World Circuit statt einer Schweigeminute vor der Bühne der Paddock-Show von zahlreichen Mitgliedern des SBK-Zirkus’ eine Minute lang Applaus.

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Seit dem Verlust von Schoenmakers und Cossu kümmert sich EAB-Teamchef Pjotr Groenenberg, er hat mit seiner Mannschaft die Saison 2025 überstanden und ist mit Rennfahrer Simon Jespersen aus Dänemark auch dieses Jahr dabei.

Überraschender Verlust von Paolo Cristante

Jetzt wurde das Team erneut von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, dem dritten innerhalb gut 16 Monaten. «Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser lieber Freund Paolo Cristante verstorben ist», schrieb das Team und verzichtete darauf, die Umstände zu benennen. «Paolo gehörte von Anfang an zu EAB Racing. Er war viel mehr als nur derjenige, der sich um unsere Teamkleidung und -designs kümmerte. Er war ein enger Freund, ein echter Motorsport-Enthusiast und jemand, der immer für das Team da war. Erst am vergangenen Wochenende war Paolo bei uns in Cremona. Das macht diesen Verlust unglaublich schwer zu verkraften. Die vergangenen beiden Saisons waren für unser kleines Team ohnehin schon sehr hart, mit mehreren schweren Verlusten. So haben wir uns das letzte Kapitel des EAB Racing Teams nicht vorgestellt. Im Moment sind Rennen und Ergebnisse zweitrangig. Unsere Gedanken sind bei Paolos Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten und liebten. Ruhe in Frieden, Paolo. Du wirst immer ein Teil des EAB Racing Teams bleiben.»

Mitte September hatte Groenenberg verlautbart, dass sich das Team nach dieser Saison aus der Weltmeisterschaft zurückziehen wird . EAB Racing wurde 2006 von Ferry Schoenmakers gegründet und entwickelte sich zu einer festen Größe im internationalen Motorradrennsport. Die Truppe war zuerst in den Superstock-Serien mit 600 und 1000 ccm engagiert, später in der Supersport-WM. Während dieser Zeit arbeitete es mit Honda und Ducati zusammen. Erfolge sind die Superstock-600-Titel mit Michael van der Mark und Gino Rea. Weitere bekannte Fahrer waren Anthony West, Randy Krummenacher, Glenn van Straalen oder Niki Tuuli.

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