Trauer um Paolo Cristante: EAB-Team beklagt dritten Toten in kurzer Zeit
Die Schicksalsschläge, die das Supersport-WM-Team EAB Ducati in den vergangenen gut 16 Monaten erlitt, sind kaum noch in Worte zu fassen. Nach den Rennen in Cremona verstarb Paolo Cristante.
Im Mai 2025 hat das niederländische Supersport-WM-Team EAB Ducati mit Ferry Schoenmakers und Piero Cossu zwei seiner Säulen verloren: Nachdem am 18. Mai Miteigentümer und Techniker Cossu einem Herzinfarkt erlag, verlor Schoenmakers in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai seinen
Seit dem Verlust von Schoenmakers und Cossu kümmert sich EAB-Teamchef Pjotr Groenenberg, er hat mit seiner Mannschaft die Saison 2025 überstanden und ist mit Rennfahrer Simon Jespersen aus Dänemark auch dieses Jahr dabei.
Überraschender Verlust von Paolo Cristante
Jetzt wurde das Team erneut von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, dem dritten innerhalb gut 16 Monaten. «Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser lieber Freund Paolo Cristante verstorben ist», schrieb das Team und verzichtete darauf, die Umstände zu benennen. «Paolo gehörte von Anfang an zu EAB Racing. Er war viel mehr als nur derjenige, der sich um unsere Teamkleidung und -designs kümmerte. Er war ein enger Freund, ein echter Motorsport-Enthusiast und jemand, der immer für das Team da war. Erst am vergangenen Wochenende war Paolo bei uns in Cremona. Das macht diesen Verlust unglaublich schwer zu verkraften. Die vergangenen beiden Saisons waren für unser kleines Team ohnehin schon sehr hart, mit mehreren schweren Verlusten. So haben wir uns das letzte Kapitel des EAB Racing Teams nicht vorgestellt. Im Moment sind Rennen und Ergebnisse zweitrangig. Unsere Gedanken sind bei Paolos Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten und liebten. Ruhe in Frieden, Paolo. Du wirst immer ein Teil des EAB Racing Teams bleiben.»
Mitte September hatte Groenenberg verlautbart, dass sich das Team nach dieser Saison
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