Damon Hill: Wie Ferrari-Star Lewis Hamilton in die Erfolgsspur zurückkehrte

Für Lewis Hamilton verlief die erste gemeinsame Formel-1-Saison mit Ferrari im vergangenen Jahr so gar nicht nach Wunsch. Der frühere Dauersieger schaffte es nicht einmal aufs GP-Podest. Nur im Sprint von Shanghai gelang ihm mit der Pole und dem Sieg ein echter Erfolg. Zwischenzeitlich stellte der selbstkritische Brite sich selbst und sein Können in Frage. Manch ein Experte fürchtete schon, dass er dem GP-Zirkus den Rücken kehren würde.

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Doch Hamilton dachte nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: Die kurze Winterpause nutzte der 106-fache GP-Sieger, um sich auf die diesjährige Saison vorzubereiten. Und er verbrachte viel Zeit mit der Mannschaft aus Maranello, um seinen Bedürfnissen Verhör zu verschaffen. Mit Erfolg: Hamilton ist nach elf WM-Runden Tabellenzweiter hinter Leader Kimi Antonelli. Er hat in Barcelona seinen ersten GP-Sieg in Rot gefeiert und wird von vielen Experten als echter Herausforderer für den jungen Spitzenreiter aus dem Mercedes-Team wahrgenommen.

Klare Ansage an das Ferrari-Team

Dass Hamilton den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden hat, ist für viele Beobachter auch keine Überraschung. So erklärte etwa Damon Hill im Experten-Gespräch auf «Formula1.com»: «Die Besten setzen sich immer durch. Er ist ein Kämpfer durch und durch. Er wird bei allem, was er tut, gewinnen. Ich glaube nicht, dass es ihm leichtfällt, einfach aufzugeben.»

Der Weltmeister von 1996 ist sich sicher: «Lewis hat im Winter offensichtlich hart gearbeitet und sich genau überlegt, wie der Ferrari für ihn sein soll. Das Team hat sehr viel Geld bezahlt, um ihn an Bord zu holen. Und e r hat sich deshalb gesagt: 'Okay, ich werde nicht einfach hier sitzen und tun, was ihr wollt. Ich werde euch sagen, was ich mache, und ihr werden dafür sorgen, dass es zu mir passt.' Er hat seine Macht und seinen Ruf eingesetzt, um sich zu schützen. Und er tut recht daran.»

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