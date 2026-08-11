Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Damon Hill: Wie Ferrari-Star Lewis Hamilton in die Erfolgsspur zurückkehrte

Lewis Hamilton erlebte im vergangenen Jahr eine schwierige erste Saison mit Ferrari. In diesem Jahr läuft es deutlich besser. Damon Hill erklärt, wie der siebenfache Champion die Wende schaffte.

Formel 1

Lewis Hamilton hat einen Weg gefunden, im Ferrari schnell zu sein
Lewis Hamilton hat einen Weg gefunden, im Ferrari schnell zu sein
Foto: Charniaux / XPB Images
Lewis Hamilton hat einen Weg gefunden, im Ferrari schnell zu sein
© Charniaux / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für Lewis Hamilton verlief die erste gemeinsame Formel-1-Saison mit Ferrari im vergangenen Jahr so gar nicht nach Wunsch. Der frühere Dauersieger schaffte es nicht einmal aufs GP-Podest. Nur im Sprint von Shanghai gelang ihm mit der Pole und dem Sieg ein echter Erfolg. Zwischenzeitlich stellte der selbstkritische Brite sich selbst und sein Können in Frage. Manch ein Experte fürchtete schon, dass er dem GP-Zirkus den Rücken kehren würde.

Werbung

Werbung

Doch Hamilton dachte nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: Die kurze Winterpause nutzte der 106-fache GP-Sieger, um sich auf die diesjährige Saison vorzubereiten. Und er verbrachte viel Zeit mit der Mannschaft aus Maranello, um seinen Bedürfnissen Verhör zu verschaffen. Mit Erfolg: Hamilton ist nach elf WM-Runden Tabellenzweiter hinter Leader Kimi Antonelli. Er hat in Barcelona seinen ersten GP-Sieg in Rot gefeiert und wird von vielen Experten als echter Herausforderer für den jungen Spitzenreiter aus dem Mercedes-Team wahrgenommen.

Klare Ansage an das Ferrari-Team

Dass Hamilton den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden hat, ist für viele Beobachter auch keine Überraschung. So erklärte etwa Damon Hill im Experten-Gespräch auf «Formula1.com»: «Die Besten setzen sich immer durch. Er ist ein Kämpfer durch und durch. Er wird bei allem, was er tut, gewinnen. Ich glaube nicht, dass es ihm leichtfällt, einfach aufzugeben.»

Im Artikel erwähnt

Der Weltmeister von 1996 ist sich sicher: «Lewis hat im Winter offensichtlich hart gearbeitet und sich genau überlegt, wie der Ferrari für ihn sein soll. Das Team hat sehr viel Geld bezahlt, um ihn an Bord zu holen. Und e r hat sich deshalb gesagt: 'Okay, ich werde nicht einfach hier sitzen und tun, was ihr wollt. Ich werde euch sagen, was ich mache, und ihr werden dafür sorgen, dass es zu mir passt.' Er hat seine Macht und seinen Ruf eingesetzt, um sich zu schützen. Und er tut recht daran.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM