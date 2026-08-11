Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Ivan Ortola (2.) zu Moto2-Chaos: «Für mich ist es perfekt gelaufen»

Ivan Ortola beendete das Moto2-Rennen in Silverstone auf Platz 2. Auch er profitierte vom Fehler von Manuel Gonzalez. Was er zu seinen Titelchancen sagt und weshalb er 2027 beim MSi-Team bleibt.

Moto2

Ivan Ortola zeigte auch in Silverstone ein starkes Rennen
Ivan Ortola zeigte auch in Silverstone ein starkes Rennen
Foto: Gold & Goose
Ivan Ortola zeigte auch in Silverstone ein starkes Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In seiner zweiten Moto2-Saison kam Ivan Ortola richtig in Schwung. Auch der Wechsel seines MSi-Teams von Boscoscuro auf Kalex hat dem Spanier dabei geholfen, einen Schritt nach vorn zu machen. Nach seinem ersten Saisonpodium in Le Mans folgte in Brünn sein erster Moto2-Sieg. Nach Platz 5 in Assen stand Ortola auch auf dem Sachsenring ganz oben auf dem Podest.

Werbung

Werbung

In Silverstone konnte Ortola sein Punktekonto erneut aufbessern. Im Qualifying stellte er seine Kalex auf Startplatz 3. Im Rennen über 17 Runden kämpfte er bis zum Zielstrich um den Sieg. Auch er profitierte vom Fehler des WM-Leaders Manuel Gonzalez. Zurn Erinnerung: Am Ende der vorletzten Runde glaubte der Intact-Pilot, dass das Rennen zu Ende war. Gonzalez feierte sich bereits als Sieger und ging etwas vom Gas – Holgado krachte ihm ins Heck, worauf der Auspuff an der Kalex des Spaniers verbogen war.

Ortola lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 4 und wurde durch den Fehler seines Rivalen auf Position 3 nach vorn gespült. Nachdem er in der letzten Runde Daniel Holgado (Aspar) überholte, machte er Jagd auf den in Führung liegenden Filip Salac (American Racing). Doch der Tscheche war nicht zu schlagen, Ortola überquerte die Ziellinie mir drei Zehntelsekunden Rückstand auf Platz 2.

Im Artikel erwähnt

Somit hat Ivan Ortola in den letzten vier Rennen drei Podestplätze geholt. Mit seinen starken Leistungen ist Ortola 2026 auch ein Anwärter auf den WM-Titel. In der Gesamtwertung belegt er derzeit mit 64 Punkten Rückstand Rang 4. «Alles ist möglich, aber ich will nicht an die Meisterschaft denken, weil es mir Druck macht», stellte er klar. «Ich möchte aber keinen Druck, sondern Spaß haben – um in jedem Rennen mein Bestes zu geben.»

Werbung

Werbung

Ivan Ortola über Fehler von Gonzalez: «Es war verrückt!»

Wie hat Ortola die Situation mit Manuel Gonzalez erlebt? «Ich lag hinter ihm. Es war verrückt. Aber auf der Strecke konnte ich nirgends sehen, wie viele Runden es noch zu fahren waren. Also musste ich auf meine Boxentafel schauen», beschrieb der 22-Jährige die Situation. «Ich sah dann, dass Holgado Manu getroffen hat. Der Auspuff an seinem Bike war danach kaputt. Ich konnte dort überholen und Positionen gut machen. Mit dem Windschatten war es generell schwierig, andere Fahrer zu überholen – ich musste viel riskieren und sehr hart bremsen. Ich musste auch auf die Fehler der anderen warten, um zu überholen. Für mich ist es perfekt gelaufen.» Ortola profitierte somit vom Fehler von Gonzalez und der chaotischen Situation direkt danach.

In den letzten Kurven war es dann ein enger Kampf um den Sieg, den Filip Salac für sich entscheiden konnte. Mit dem Ergebnis ist Ortola dennoch sehr happy. «Der zweite Platz ist für mich wie ein Sieg. Ich hatte jetzt einige Rennen, in denen ich sehr konstant war – das Ziel von mir ist es, dies bis zum Ende der Saison beizubehalten.»

Ivan Ortola hatte für 2027 einige Angebote von anderen Moto2-Teams auf dem Tisch. Er entschied sich dazu, bei MSi zu bleiben. Was waren die Gründe dafür? «Am Ende habe ich meine beste Option für die Zukunft gewählt. Ich denke, dass noch viele schöne Dinge kommen werden – ich bin sehr glücklich, Teil dieses Projekts zu sein», so Ortola.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

17

35:01,869

2:02,798

25

02

Ivan Ortola

QJMOTOR - Biolec - MSI

Ivan Ortola

QJMOTOR - Biolec - MSI

4

17

+0,303

2:02,730

20

03

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

17

+0,652

2:02,731

16

04

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

17

+1,743

2:02,717

13

05

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

17

+2,555

2:02,971

11

06

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

17

+6,201

2:03,068

10

07

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

17

17

+6,293

2:03,081

9

08

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

Deniz Öncü

Elf Marc VDS Racing Team

53

17

+7,185

2:02,900

8

09

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

Barry Baltus

REDS Fantic Racing

7

17

+7,310

2:03,314

7

10

Sergio Garcia

ITALJET Gresini Moto2

Sergio Garcia

ITALJET Gresini Moto2

3

17

+8,873

2:03,301

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  3. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  4. San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM