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Crutchlow enttäuscht: «Nicht der britische GP, den ich mir erhofft hatte»

Cal Crutchlow (Honda) sah in beiden Rennen in Silverstone nicht das Ziel. Weshalb es für den MotoGP-Routinier nicht gut lief und warum er die Traditionsstrecke dennoch mit guten Erinnerungen verließ.

MotoGP

Der britische Grand Prix verlief für Cal Crutchlow enttäuschend
Der britische Grand Prix verlief für Cal Crutchlow enttäuschend
Foto: Gold & Goose
Der britische Grand Prix verlief für Cal Crutchlow enttäuschend
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit Cal Crutchlow war beim Grand Prix von Großbritannien am vergangenen Wochenende endlich wieder ein Lokalmatador am Start. Der 40-jährige Brite sprang in Silverstone erneut für den verletzten LCR-Honda-Piloten Johann Zarco ein. Das Rennwochenende in seiner Heimat startete für Crutchlow am Donnerstag mit der Pressekonferenz in London. Dort hatte er zusammen mit Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Diogo Moreira und Ai Ogura einen Auftritt vor den Fans, und er stand den Medien Rede und Antwort.

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Sportlich verlief das MotoGP-Event auf der britischen Insel für Crutchlow enttäuschend. Im Zeittraining am Freitag und im Qualifying am Samstag konnte er zwar Vinales-Ersatzmann Pol Espargaro (KTM) sowie die beiden Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu und Augusto Fernandez hinter sich lassen, doch die Rennen wurden für den Routinier zum Desaster. Im Sprint stürzte Crutchlow in Runde 1 in der vierten Kurve. Zwar nahm er das Rennen wieder auf, doch nach drei Runden steuerte er die Box an. Im Grand Prix am Sonntag warf er seine RC213V in Runde 7 auf Position 17 liegend ins Kiesbett.

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

«Ich bin sehr enttäuscht. Es war nicht der britische Grand Prix, den ich mir erhofft hatte – für mich, das Team und die Menschen, die da waren. Aber ich habe mein Bestes gegeben», lautete das Resümee von Crutchlow. «Ich war das gesamte Wochenende konkurrenzfähig und schnell. Am Samstag gab es einen Kontakt mit einem anderen Fahrer, und ich bin gestürzt. Am Sonntag war es der Vorderreifen. Ich hatte einen schlechten Start, ich steckte hinter anderen Fahrern fest. Ich habe dann zu Toprak und auch zu der Gruppe vor mir aufgeschlossen – ich hatte die Pace. Dann habe ich beim Bremsen einen Fehler gemacht. Es ist sehr enttäuschend, ich habe dieses Wochenende aber gute Fortschritte gemacht. Ich konnte die Rennen zwar nicht beenden, aber ich gehe von hier weg mit guten Erinnerungen. Ich glaube, dass ich bis zu den Rennen einen guten Job gemacht habe.»

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Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold & Goose
Cal Crutchlow
© Gold & Goose

Cal Crutchlow: «Vielleicht nicht die beste Entscheidung»

Crutchlow hatte im Grand Prix kein gutes Gefühl für den Vorderreifen. «Ich habe erwartet, dass es schwierig wird. Einer der Gründe, weshalb ich ein schlechtes Gefühl für den Vorderreifen hatte, war, dass ich versucht habe, den Hinterreifen zu schonen – aus diesem Grund habe ich den Vorderreifen stärker beansprucht», erklärte der Honda-Pilot. «Als ich hinter den anderen Fahrern lag und stark über den Vorderreifen gefahren bin, war das vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich hatte bereits in anderen Rennen in diesem Jahr mit dem Druck im Vorderreifen zu kämpfen, dieses Mal war es das Gleiche. Aber wie ich schon sagte: Ich bin sehr enttäuscht, aber ich kann aus diesem Wochenende viele positive Dinge mitnehmen.»

Apropos Reifenmanagement: «Die Aprilia waren die einzigen, die am gesamten Wochenende keine Probleme hatten mit den Reifen», war Crutchlow beeindruckt vom italienischen Hersteller und den RS-GP-Piloten.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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