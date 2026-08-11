Test der Superbike-WM in Magny-Cours: Nur ein kleiner, elitärer Kreis

Seit Donington Park am 12. Juli befindet sich die Superbike-WM 2026 in der Sommerpause. Wenn am 4. September in Magny-Cours das erste freie Training stattfindet, werden 51 Tage oder sieben Wochen und zwei Tage vergangen sein – eine gefühlte Ewigkeit, insbesondere für Menschen, deren beruflicher Erfolg in 1/1000 sec gemessen wird.

Werbung

Werbung

Die rennfreie Zeit wird von nur wenigen Tests unterbrochen. Einer davon findet in dieser Woche am Donnerstag und Freitag auf dem Circuit de Nevers statt. Laut Reglement darf elf Tage vor einem Rennwochenende nicht auf der jeweiligen Piste getestet werden, in diesem Fall sind es fast drei Wochen.

Aber obwohl allen Superbike-Teams die Teilnahme zu moderaten Kosten angeboten werden muss, werden nur die Werksteams der Honda Racing Corporation und ROKiT BMW sowie das Ducati-Kundenteam Marc VDS an beiden Tagen testen.

Superbike-Test in Magny-Cours mit nur sechs Teilnehmern

Stand heute reist Honda lediglich mit den Stammfahrern Jake Dixon (30) und Somkiat Chantra (27) an. Als langjährige GP-Fahrer macht ein Test in Magny-Cours Sinn, um den Engländer und den Thailänder mit der 4411 Meter langen Piste im Herzen Frankreichs vertraut zu machen.

Werbung

Werbung

BMW rückt neben den Einsatzpiloten Miguel Oliveira (31) und Danilo Petrucci (35) sowie mit Testfahrer Michael van der Mark (33) an. Auch wenn Petrucci beim deutsch-britischen Team für 2027 durch den Rost gefallen ist, wird der Italiener versuchen, sich mit einem starken Finale bei anderen Teams ins Gespräch zu bringen.

Dass Marc VDS mit Sam Lowes (35) dabei ist, dürfte auch den anderen Ducati-Teams einen gewissen Vorteil für das neunte Saisonmeeting verschaffen – die Daten werden für gewöhnlich geteilt.