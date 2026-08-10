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Ferrari-Chef Vasseur zu Hamilton/Leclerc: «Das ist für sie das Wichtigste»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur spricht über die Rivalität seiner Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Der Franzose sagt, was für die zwei GP-Asse im Mittelpunkt steht – vom ersten Training an.

Formel 1

Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
Foto: XPB
Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc
© XPB

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Lewis Hamilton und Charles Leclerc haben 2026 für Ferrari je einen Grand Prix gewonnen, Hamilton in Barcelona, Leclerc in Silverstone. Im Quali-Duell der beiden steht es 7:4 für Charles, in den Rennen (bei Zielankünften beider Fahrer) hatte Lewis die Nase vorn, mit 6:3.

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In einem Gespräch mit unseren Kollegen von AutoHebdo hat Ferrari-Teamchef Fred Vasseur über die Dynamik unter den beiden Ausnahmekönnern aus Grossbritannien und Monaco gesprochen.

Vasseur sagt: «Ein erheblicher Teil der Konkurrenzfähigkeit eines Rennstalls gründet im Konflikt der zwei Fahrer. Das trifft bei uns zu und auch bei Mercedes und McLaren, etwas weniger bei Red Bull Racing. Aber McLaren und Mercedes sind in der gleichen Lage wie wir – an einem Wochenende ist der eine Fahrer schneller, am nächsten der andere.»

Im Artikel erwähnt

«Im Mittelpunkt muss immer stehen, dass die beiden das Team respektieren, so wie wir auch sie respektieren. Sie müssen sich korrekt verhalten. Ich sehe zwei Fahrer, die eng zusammenarbeiten, sich aber auf der Strecke gegenseitig anstacheln.»

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«Unsere Fortschritte liegen auch daran, dass die beiden da draussen immer 100 Prozent geben, in jeder Runde. Die Nase vor dem Stallgefährten zu haben, das ist für sie das Wichtigste, sogar in einem freien Training.»

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