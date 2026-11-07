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Ex-Ferrari-Star Felipe Massa: Gewagte Prognose für Kimi Antonellis Karriere

Kimi Antonelli hat in Mexiko Geschichte geschrieben, indem er sich zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten gekrönt hat. Felipe Massa ist überzeugt: Er weiss, wie es für Kimi weitergehen wird.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli wird noch viele Titel gewinnen, glaubt Felipe Massa
Kimi Antonelli wird noch viele Titel gewinnen, glaubt Felipe Massa
Foto: Patching / XPB Images
Kimi Antonelli wird noch viele Titel gewinnen, glaubt Felipe Massa
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Mit dem dritten Platz konnte sich Kimi Antonelli vergangene Woche in Mexiko-Stadt einen Platz in den Formel-1-Geschichtsbüchern sichern. Denn dieses Ergebnis reichte dem jungen Lockenkopf aus dem Mercedes-Team, um sich den Titel zu sichern und sich zum jüngsten Formel-1-Champion aller Zeiten zu krönen.

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Die ganze Motorsport-Welt freute sich mit dem 20-Jährigen, der nun in Interlagos versucht, zusammen mit seinem Teamkollegen George Russell den ersten Konstrukteurstitel für Mercedes seit 2021 zu erobern. Auch Felipe Massa bejubelt den Erfolg des Rennfahrers aus Bologna, den er hat kommen sehen, wie er im Gespräch mit «La Gazzetta dello Sport» beteuert.

«Ich kenne Kimi, seit er 13 Jahre alt ist, da sass er noch im Kart», erinnert sich der Brasilianer. «Er war immer ein bescheidener, respektvoller und sehr netter Kerl, aber sobald er sich hinter das Steuer setzte, hatte er etwas Besonderes, etwas Einzigartiges», schwärmt der GP-Veteran, der sich sicher ist, dass Antonelli noch weitere Titel einfahren wird.

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Allerdings glaubt Massa, dass Antonelli eines Tages für das Ferrari-Team Gas geben wird: «Ich bin überzeugt davon. Ich habe es selbst seinem Vater gesagt. Es war die perfekte Wahl, zu Mercedes zu gehen, denn sie haben mit ihm unglaubliche Arbeit geleistet. Er konnte sich schnell weiterentwickeln und hatte alles, was er zum Siegen brauchte, und das unter der unglaublichen Führung von Toto Wolff. Ich hoffe, er bleibt an Bord, um zwei, drei oder fünf WM-Titel zu holen – und dann wird er zu Ferrari wechseln, um zu versuchen, mit diesem Team weiter zu gewinnen.»

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