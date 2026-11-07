MotoGP Katar, FP2: Vier Aprilia an der Spitze, Acosta mit Hoffnungsschimmer

Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse über 30 Minuten am Samstagmittag ab 12 Uhr MEZ, Katar ist zeitlich zwei Stunden voraus, dient den Fahrern, um sich auf das Qualifying vorzubereiten, das direkt im Anschluss stattfindet. Aus dem Zeittraining am Freitagnachmittag kommen die Top-10 direkt ins Qualifying 2, der Rest muss ins Q1, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.

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Fabio Di Giannantonio (VR46) war im Zeittraining am Freitag eine Traumrunde auf seiner Ducati gelungen, mit 1:50,406 min unterbot der Italiener den Rundenrekord von Marc Marquez um eine Winzigkeit.

Am Samstag präsentierte sich der Asphalt der Wüstenpiste vor den Toren Dohas in der Mittagssonne über 10 Grad Celsius wärmer als am Freitagabend, die Zeiten waren entsprechend langsamer. In den ersten drei fliegenden Runden gab es jeweils eine Bestzeit, Marc Marquez war auf den Zeitenmonitoren mit 1:52,034 min auf Platz 1 zu finden und lag damit fast eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Marco Bezzecchi (Aprilia).

Aprilia deklassierte die Konkurrenz

Es dauerte bis 3 min vor Schluss, dann katapultierte sich Bezzecchi mit 1:51,571 min an die Spitze der Wertung. Mehrere Fahrer schafften in der Folge Sektorenbestzeiten, brachten es aber nicht zusammen, um eine schnellere Runde als der Italiener zu drehen. «Bez» beendete die Session als Schnellster vor seinen Aprilia-Kollegen Raul Fernandez, Ai Ogura und Jorge Martin.

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Marc Marquez brachte die beste Ducati mit 0,427 sec Rückstand auf Platz 5, der Spanier rückte aber mit anderen Reifen aus als die Konkurrenz aus Noale. Honda-Youngster Diogo Moreira, im Zeittraining am Freitag Vorletzter, schaffte es auf Platz 7. Pedro Acosta erlebte mit Rang 14 im Zeittraining ebenfalls einen katastrophalen Freitagabend und klagte über mangelnden Grip am Hinterrad und schlechtes Turning. Im deutlich wärmeren FP1 am Nachmittag war der Spanier Vierter, an diese Leistung konnte das Ass aus dem Team Red Bull KTM mit Position 9 im FP2 nicht ganz anknüpfen, zeigte aber eine Aufwärtstendenz und sorgte damit für einen Hoffnungsschimmer bei den Österreichern.