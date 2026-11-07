MotoGP Katar: Bezzecchi mit Rekord auf Pole-Position, Martin regte sich auf

Im Zeittraining am Freitag gelang Fabio Di Giannantonio aus dem VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi eine Rekordrunde, mit 1:50,406 min verbesserte der Italiener die alte Bestmarke von Marc Marquez (Ducati) um eine Winzigkeit. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten ungewöhnlich hohe 1,003 sec.

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Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, die Ersatzfahrer Iker Lecuona (für Alex Marquez) und Jake Dixon (statt Joan Mir) aus der Superbike-WM schlugen sich erstaunlich und konnten MotoGP-Stammpiloten hinter sich lassen.

Rundenrekord wurde mehrfach verbessert

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 stürzte KTM-Werksfahrer Brad Binder in der ersten fliegenden Runde, während Marc Marquez bei Wüstenklima und 34 Grad Celsius Lufttemperatur mit 1:50,361 min den nur einen halben Tag alten Rundenrekord verbesserte. Bemerkenswert: Der Weltmeister lag zu diesem Zeitpunkt über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Pedro Acosta.

Marc Marquez: Bester Ducati-Pilot auf Platz 2 Foto: Gold and Goose Marc Marquez: Bester Ducati-Pilot auf Platz 2 © Gold and Goose

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Dann pulverisierte Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:50,065 min alle gezeigten Leistungen und kratzte als Erster jemals auf dem Lusail Circuit an 1:49 min. In den letzten vier Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, «Bez» steigerte sich auf 1:50,028 min.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: Qualifying Moto3 MotoGP World Championship 07.11.2026 - 14:40

Mit dieser Zeit eroberte Bezzecchi seine 14. MotoGP-Pole, neben ihm stehen in den Rennen am Samstag und Sonntag ( Start ist jeweils um 17 Uhr MEZ ) die Ducati-Piloten Marc Marquez und Di Giannantonio in Reihe 1. Für die zweite Reihe qualifizierten sich Raul Fernandez (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) und Ai Ogura (Aprilia). Reihe 3 bilden Johann Zarco (Honda), Pedro Acosta (KTM) und Fermin Aldeguer (Ducati).

Der WM-Zweite Jorge Martin hätte möglicherweise eine bessere Zeit geschafft als jene des Elften, der Spanier fühlte sich aber von Acosta aufgehalten und echauffierte sich entsprechend. Dass er in beiden Rennen zusammengenommen 30 Punkte weniger holt als Marc Marquez, dann wäre der Ducati-Star vorzeitig Weltmeister , scheint angesichts seines Speeds unwahrscheinlich.

Jorge Martin (Aprilia) startet in Losail von Position 11 Foto: Gold and Goose Jorge Martin (Aprilia) startet in Losail von Position 11 © Gold and Goose

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