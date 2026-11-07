MotoGP Katar: Bezzecchi mit Rekord auf Pole-Position, Martin regte sich auf
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi eroberte in Doha mit der schnellsten MotoGP-Runde jemals Startplatz 1, Marc Marquez präsentiert sich als Zweiter ebenfalls sehr stark. Honda und KTM in den Top-8.
Im Zeittraining am Freitag gelang Fabio Di Giannantonio aus dem VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi eine Rekordrunde, mit 1:50,406 min verbesserte der Italiener die alte Bestmarke von Marc Marquez (Ducati) um eine Winzigkeit. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten ungewöhnlich hohe 1,003 sec.
Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) schafften
Rundenrekord wurde mehrfach verbessert
Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 stürzte KTM-Werksfahrer Brad Binder in der ersten fliegenden Runde, während Marc Marquez bei Wüstenklima und 34 Grad Celsius Lufttemperatur mit 1:50,361 min den nur einen halben Tag alten Rundenrekord verbesserte. Bemerkenswert: Der Weltmeister lag zu diesem Zeitpunkt über eine halbe Sekunde vor dem Zweiten Pedro Acosta.
Dann pulverisierte Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:50,065 min alle gezeigten Leistungen und kratzte als Erster jemals auf dem Lusail Circuit an 1:49 min. In den letzten vier Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, «Bez» steigerte sich auf 1:50,028 min.
Mit dieser Zeit eroberte Bezzecchi seine 14. MotoGP-Pole, neben ihm stehen in den Rennen am Samstag und Sonntag (
Der WM-Zweite Jorge Martin hätte möglicherweise eine bessere Zeit geschafft als jene des Elften, der Spanier fühlte sich aber von Acosta aufgehalten und echauffierte sich entsprechend. Dass er in beiden Rennen zusammengenommen 30 Punkte weniger holt als Marc Marquez,
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