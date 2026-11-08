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F1-Star Fernando Alonso: Nach bestem Quali-Ergebnis des Jahres enttäuscht

Die schwierigen Bedingungen, die das Qualifying in Interlagos bestimmten, spielten F1-Urgestein Fernando Alonso in die Hände. Er schaffte es erstmals in diesem Jahr ins Q3, dennoch war er enttäuscht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso stellte auf nasser Bahn sein Talent unter Beweis
Fernando Alonso stellte auf nasser Bahn sein Talent unter Beweis
Foto: Dunbar / XPB Images
Fernando Alonso stellte auf nasser Bahn sein Talent unter Beweis
© Dunbar / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Dass Fernando Alonso das schlechte Wetter von Brasilien am Qualifying-Samstag für sich nutzen konnte, war keine grosse Überraschung. Schliesslich gilt der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team als einer der besten Fahrer der Welt. Und dass er seine Fähigkeit, immer ans Limit zu gehen, auch mit 45 Jahren noch nicht verloren hat, bewies er im Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos.

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Der 32-fache GP-Star sicherte sich zunächst mit einer starken Runde auf den Regenreifen den Q2-Einzug. Dort war er dann der Erste, der sich auf den Intermediates auf die Piste traute – und wurde damit mit dem Aufstieg ins Q3 belohnt. Zum ersten Mal in diesem Jahr zählte der ehrgeizige Asturier zu den schnellsten Zehn des Abschlusstrainings.

Am Ende belegte er den neunten Platz, durch die Motor-Strafe, die Ferrari-Star Charles Leclerc kassiert hat, rückt er auf die achte Startposition vor. Trotz der guten Ausgangslage war Alonso nach dem Aussteigen nicht ganz glücklich.

Im Artikel erwähnt

Fernando Alonso: Selbstkritik nach Q3-Auftritt

Er sagte bei den Kollegen von «Sky Sports F1» über das Risiko, als Erster auf den Reifen für Mischverhältnisse auf die Piste zu gehen: «Ich sagte, dass wir es wohl nicht ins Q3 schaffen würden, wenn wir den Wechsel auf die Intermediates nicht wagen, denn ich hatte auf den Regenreifen eine gute Runde gedreht, die ich wohl nicht hätte wiederholen können. Ich sagte: 'Wenn es aufgeht, dann schaffen wir es ins Q3, sonst sind wir draussen, aber das wären wir mit den Regenreifen ohnehin gewesen.»

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Und auf die Frage, ob er dennoch etwas enttäuscht sei, bestätigte der 444-fache GP-Teilnehmer: «Ja, absolut, denn ich war der Erste in der Warteschlange und dachte mir, vielleicht gibt uns das Wetter die Möglichkeit auf einen Top-4- oder Top-5-Platz. Aber der Regen war nicht so stark, wie wir gedacht hatten, und jeder konnte zwei gezeitete Runden drehen.»

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«Ich habe auch nicht das Optimum herausgeholt im Q3», übte sich Alonso in Selbstkritik. «Auf der ersten schnellen Runde waren die Reifen eiskalt und ich hatte überhaupt keinen Grip. Auf der zweiten Runde habe ich dann nicht das optimale Energiemanagement gehabt, weil ich beim ersten Versuch davon ausgegangen war, dass ich nur eine schnelle Runde haben würde. Deshalb endete ich im Niemandsland. Daraus muss ich meine Lehren ziehen», fügte er trocken an.

Fürs Rennen rechnet sich das Formel-1-Urgestein dennoch Chancen auf Punkte aus. Alonso hofft auf weiteren Regen: «Ich glaube, im Nassen haben wir eine bessere Chance, denn da kann man mit einem dummen Fehler alles verlieren oder mit einer guten Strategie in die Punkte kommen. Deshalb bevorzugen wir das Risiko. Im Trockenen hatten wir auch mehr Mühe als gedacht, im dritten Training landete ich auf Platz 18. Deshalb wünsche ich mir ein Regenrennen.»

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