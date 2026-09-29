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Jubel bei Yamaha: Endlich der erste Sieg in der neuen Sportbike-WM

Kawasaki, Triumph, Suzuki und Aprilia hatten bereits Siege in der Sportbike-WM 2026 eingefahren. Erst beim Meeting auf dem Cremona Circuit gelang das Carter Thompson mit einer Yamaha R7.

Sportbike-WM

Carter Thompson ist endlich Sportbike-Sieger
Carter Thompson ist endlich Sportbike-Sieger
Foto: Gold & Goose
Carter Thompson ist endlich Sportbike-Sieger
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Sieben Hersteller sind in der Sportbike-WM 2026 fix am Start, zahlenmäßig ist Yamaha am stärksten vertreten. Elf Stammfahrer rüsten die Japaner mit einer R7 aus, gut ein Drittel des Teilnehmerfeldes. Dafür waren die Ergebnisse in der ersten Saisonhälfte jedoch enttäuschend: Während Aprilia, Kawasaki, Suzuki und Triumph bereits Rennen gewonnen hatten, holte Yamaha erst beim vierten Saisonmeeting, im zweiten Lauf im MotorLand Aragon, den ersten Podestplatz.

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Aushängeschild von Yamaha ist Carter Thompson. Der junge Australier fährt für das Team BrCorse, das unterjährig als erstes den Einsatz der neuen R7 wagte – und in Aragon mit Platz 2 belohnt wurde.

Seitdem fuhr der 18-Jährige konstant im vorderen Feld, verbesserte sich auf den dritten WM-Rang und holte am vergangenen Wochenende im zweiten Rennen den ersten Sieg! «Ich bin überglücklich, endlich den Rennsieg geholt zu haben. Ich stand dieses Jahr schon ein paar Mal auf dem Podium, aber den Sieg wollte ich unbedingt. Es ist außerdem das Heimrennen für das Team, was den Sieg noch besonderer macht», jubelte der Yamaha-Pilot. «Wir wussten, dass wir ein gutes Tempo hatten, aber am Samstag hatten wir Mühe, im Feld mitzuhalten. Deshalb war mein Plan, nach vorn zu fahren und mir einen Vorsprung herauszufahren, um meinen Rhythmus und meine Ideallinie zu fahren – und genau das haben wir geschafft.»

Im Artikel erwähnt

So wichtig wie für Thompson war der Sieg auch für Yamaha – galt die R7 bisher nicht als das sportlichste Motorrad, ist nun das Gegenteil bewiesen. «Dies ist ein historischer Moment für Yamaha», betonte Rennchef Niccolo Canepa die Bedeutung. «Die neue R7 feiert ihren ersten Sieg in der Sportbike-Weltmeisterschaft. Carter zeigte das ganze Wochenende über eine starke Leistung und lieferte ein exzellentes Rennen ab, um seinen ersten Saisonsieg einzufahren, nachdem er seit Misano mehrmals so knapp gescheitert war. Dieser Sieg katapultiert ihn zudem auf den dritten Platz der Meisterschaft und unterstreicht die Fortschritte des BrCorse-Teams im Laufe der Saison.»

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01

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

12

19:22,284

1:36,157

25

02

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

12

+5,305

1:36,538

20

03

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

12

+5,434

1:36,666

16

04

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

16

12

+5,583

1:36,538

13

05

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

12

+5,585

1:36,749

11

06

Juan Risueno

Pons Motosport Italika Racing

Juan Risueno

39

12

+5,860

1:36,699

10

07

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

12

+6,277

1:36,813

9

08

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+6,577

1:36,755

8

09

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

43

12

+6,763

1:36,714

7

10

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

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