Jubel bei Yamaha: Endlich der erste Sieg in der neuen Sportbike-WM

Sieben Hersteller sind in der Sportbike-WM 2026 fix am Start, zahlenmäßig ist Yamaha am stärksten vertreten. Elf Stammfahrer rüsten die Japaner mit einer R7 aus, gut ein Drittel des Teilnehmerfeldes. Dafür waren die Ergebnisse in der ersten Saisonhälfte jedoch enttäuschend: Während Aprilia, Kawasaki, Suzuki und Triumph bereits Rennen gewonnen hatten, holte Yamaha erst beim vierten Saisonmeeting, im zweiten Lauf im MotorLand Aragon, den ersten Podestplatz.

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Aushängeschild von Yamaha ist Carter Thompson. Der junge Australier fährt für das Team BrCorse, das unterjährig als erstes den Einsatz der neuen R7 wagte – und in Aragon mit Platz 2 belohnt wurde.

Seitdem fuhr der 18-Jährige konstant im vorderen Feld, verbesserte sich auf den dritten WM-Rang und holte am vergangenen Wochenende im zweiten Rennen den ersten Sieg! «Ich bin überglücklich, endlich den Rennsieg geholt zu haben. Ich stand dieses Jahr schon ein paar Mal auf dem Podium, aber den Sieg wollte ich unbedingt. Es ist außerdem das Heimrennen für das Team, was den Sieg noch besonderer macht», jubelte der Yamaha-Pilot. «Wir wussten, dass wir ein gutes Tempo hatten, aber am Samstag hatten wir Mühe, im Feld mitzuhalten. Deshalb war mein Plan, nach vorn zu fahren und mir einen Vorsprung herauszufahren, um meinen Rhythmus und meine Ideallinie zu fahren – und genau das haben wir geschafft.»

So wichtig wie für Thompson war der Sieg auch für Yamaha – galt die R7 bisher nicht als das sportlichste Motorrad, ist nun das Gegenteil bewiesen. «Dies ist ein historischer Moment für Yamaha», betonte Rennchef Niccolo Canepa die Bedeutung. «Die neue R7 feiert ihren ersten Sieg in der Sportbike-Weltmeisterschaft. Carter zeigte das ganze Wochenende über eine starke Leistung und lieferte ein exzellentes Rennen ab, um seinen ersten Saisonsieg einzufahren, nachdem er seit Misano mehrmals so knapp gescheitert war. Dieser Sieg katapultiert ihn zudem auf den dritten Platz der Meisterschaft und unterstreicht die Fortschritte des BrCorse-Teams im Laufe der Saison.»

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