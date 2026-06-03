Formel-1-Vertrag verlängert: Ferrari setzt weiterhin auf Charles Leclerc

Seit mehr als zehn Jahren gehört Charles Leclerc zur Ferrari-Familie, und der schnelle 28-Jährige wird die Roten auch nicht so schnell verlassen, denn das Team hat pünktlich zum Heimspiel des Rennfahrers aus Monte Carlo die Vertragsverlängerung für die nächsten Jahre bekanntgegeben.

Werbung

Werbung

Leclerc, der im Frühjahr 2016 in die Ferrari Academy und damit ins Nachwuchsprogramm des ältesten GP-Rennstalls der Welt aufgenommen wurde, bestritt 2018 seine erste Saison mit dem Sauber-Team, das mittlerweile als Audi-Werksteam in der Formel 1 antritt. Nur ein Jahr später wurde er zum Ferrari-Werksteam befördert, für das er seither 155 GP-Einsätze bestritten und acht GP-Siege eingefahren hat.

Der 52-fache GP-Podeststürmer sagt zu seiner Vertragsverlängerung: «Ich könnte nicht glücklicher sein, denn Ferrari ist für mich seit jeher so viel mehr als nur ein Team. Es ist die Mannschaft, die ich liebe und für die ich seit Kindesbeinen fahren wollte. Und nach all den gemeinsamen Jahren ist das nun eine zweite Familie für mich geworden.»

Versprechen an die Ferrari-Fans

«Wir haben zusammen unglaubliche Momente erlebt, aber auch schwierigere Augenblicke, und ich glaube stärker denn je an diese Truppe. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir weiterhin Seite an Seite kämpfen werden, um unser grosses Ziel zu erreichen, den WM-Titel zurück nach Maranello zu holen», schwärmt Leclerc.

Werbung

Werbung

«Es ist ein Traum und gleichzeitig eine grosse Verantwortung, als Ferrari-Fahrer anzutreten, und ich sehe dieses Privileg niemals als etwas Selbstverständliches. Ich werde weiterhin mein Allerbestes geben, um dieses Team dahin zu bringen, wo es hingehört – an die Spitze des Formel-1-Feldes – und zwar für alle in Maranello genauso wie für die Tifosi, deren Leidenschaft das Team antreibt», fügt der Lokalmatador von Monte Carlo an.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Teamchef Fred Vasseur ergänzt: «Charles gehört nun schon seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie und diese Vertragsverlängerung fühlt sich deshalb auch sehr natürlich für uns an. Wir haben ihn im Laufe der Zeit aufwachsen und reifen sehen, und er ist nicht nur einer der stärksten Fahrer im Formel-1-Feld, sondern auch ein Mensch, der Eins mit dem Team und allen Werten, für die Ferrari steht, geworden ist. Wir schätzen sein Talent, wir lieben seine Hingabe und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Leuten in unserem Team zusammenarbeitet, und das sowohl auf und neben der Strecke. Wir wissen, wie viel ihm dieses Team bedeutet und wir sind glücklich, dass wir weiterhin zusammen daran arbeiten können, unsere Ziele zu erreichen.»