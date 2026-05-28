Isack Hadjar nach Platz 5 in Kanada-GP: «Wo ist unser Tempo geblieben?»

Nachdem Isack Hadjar im Sprint von Kanada die Ziellinie als Letzter gekreuzt hatte, lief es für den Red Bull Racing-Aufsteiger im GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve deutlich besser: Er nahm das Rennen von Startplatz 7 in Angriff und schaffte es als Fünfter über die Ziellinie, womit er sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison erzielte.

Werbung

Werbung

Und das, obwohl er gleich zwei Strafen kassiert hatte – die eine Strafe wurde ihm aufgebrummt, weil er im Zweikampf mit Charles Leclerc die Spur zu oft gewechselt hatte, danach wurde er noch für zu schnelles Fahren unter Gelb gebüsst. Trotz des guten Resultats wirkte er alles andere als glücklich, als er nach getaner Arbeit vor die TV-Kameras trat.

«Die Strafen sind nicht das Problem, es ist nur... Wo ist unser Tempo geblieben?», fragte sich der Franzose sichtlich niedergeschlagen. «Denn sowohl im Sprint als auch im Qualifying fühlte ich mich super, doch heute hatte ich richtig Mühe. Beim Start lief noch alles gut, doch dann war es so, als würde die Strecke für mich einfach rutschig bleiben.»

«Ich fand keinen Grip, und es war wirklich ermüdend, die ganze Zeit darauf zu achten, dass ich auf der Strecke bleibe, während ich mit dem Auto zu kämpfen hatte», schilderte der 21-Jährige, der gleich versprach: «Ich werde nichts unversucht lassen und alles geben, bis ich eine Antwort habe, denn so, wie es ist, bin ich nicht glücklich.»

Werbung

Werbung