Marcel Schrötter nach Testtag in Brünn auf Platz 4 der Euro Moto Superbike

Der Euro Moto-Rookie fiebert dem zweiten Saisonmeeting an diesem Wochenende auf dem Automotodrom Brünn im Südosten der Tschechischen Republik besonders entgegen. Für Marcel Schrötter ist es gleichzeitig das zweite Rennwochenende mit der BMW M 1000 RR seines Teams GERT56 by RS Speedbikes aus Pirna.

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Der 33-jährige Schrötter kennt den über 5,4 Kilometer langen Rundkurs wie seine Westentasche und findet auch großen Gefallen an dem meist flüssigen Strecken-Layout. «Ich freue mich gewaltig auf Brünn, denn für mich ist es die coolste und spannendste Rennstrecke im Kalender der Euro Moto. Brünn war und ist aktuell wieder als Grand-Prix-Strecke immer ein Klassiker im Rennsportjahr, egal in welcher Meisterschaft.»

Die ersten zwei Startreihen sind das Ziel

«Ich kenne Brünn seit sehr vielen Jahren, aber ich bin schon auf den neuen Belag gespannt, der die Strecke wieder auf Top-Niveau gebracht hat», meinte er vor seiner Abreise Richtung Tschechien. «Außerdem ist das Layout der Strecke supercool und macht riesigen Spaß. Also freue ich mich sehr darauf, an diesem Wochenende dort wieder Rennen zu fahren. Ich bin auch froh, dass es in der Meisterschaft wieder weitergeht, und hoffe, dass wir uns auf Basis der am Sachsenring gesammelten Informationen von Anfang an ein bisschen besser und schneller adaptieren können, damit wir im Qualifying besser als zuletzt abschneiden. Die ersten zwei Startreihen sind das Ziel.»

«Wir wissen, dass die Jungs auf eine Runde alle sehr schnell sind, aber wir müssen uns eine bessere Ausgangsposition für die Rennen schaffen», ist er sich bewusst. «In einem Rennen kann immer viel passieren, aber es sollte zumindest in den ersten Runden möglich sein, an der roten Maschine, die aktuell der Gradmesser ist, dranzubleiben. Daher ist es wichtig, ab dem ersten Training vorne mitzumischen. Vorerst freue ich mich auf mein Comeback in Brünn, dass es am Freitag losgeht und wir gute Arbeit leisten, damit wir uns ein Stück verbessern.»

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Mit einer Rundenzeit von 1.58,484 min groovte er sich mit dem für ihn noch neuen Motorrad am Donnerstag bereits ein. Alle Piloten der Euro Moto Superbike hatten am Test vor dem Start ins Wochenende teilgenommen. Bis zur Bestzeit von Lukas Tulovic fehlen Schrötter 0,861 Sekunden. In greifbarer Nähe ist dagegen Honda-Pilot Florian Alt, der nur 0,036 Sekunde vor ihm liegt.