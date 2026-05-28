Ferrari-Sieg in Monaco? Lewis Hamilton schürt die Hoffnungen der Tifosi

Mit seinem Auftritt in Kanada sorgte Lewis Hamilton für Jubel bei der weltweiten Ferrari-Fangemeinde. Denn der siebenfache Champion schaffte es als Zweiter über die Ziellinie – etwas mehr als zehn Sekunden nach seinem Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli, der mit dem Triumph seine Erfolgsserie auf vier Siege und seine WM-Führung auf 43 Zähler ausbauen konnte.

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Hamilton, der in der WM-Tabelle bis auf drei Punkte an seinen Teamkollegen Charles Leclerc heranrückte, war danach bestens gelaunt und beteuerte, wie gut es ihm sowohl körperlich als auch mental gehe. Dies sei der schönste Tag seiner bisherigen Ferrari-Zeit, schwärmte der Rekord-GP-Sieger, der angesichts der starken Leistung auch nach seinen Chancen beim nächsten Kräftemessen gefragt wurde.

Dieses findet auf dem berühmten Rundkurs von Monte Carlo statt, auf dem Hamilton bereits drei Mal triumphiert und vier weitere Podestplätze errungen hat. Schafft es der siebenfache Champion ausgerechnet im prestigeträchtigen GP im Fürstentum, seinen ersten GP-Sieg in Ferrari-Rot zu feiern? Die Antwort des Briten lässt hoffen.

Monaco-Siegchance trotz Power-Defizit

Denn Hamilton erklärte: «Das ist eine Strecke, auf der es nicht so auf die Motor-Power ankommt, da spielt ganz klar die Performance des Autos eine grosse Rolle. Und ich denke, unser Auto könnte dort richtig stark sein. Ich werde mich darauf fokussieren, mit derselben Energie loszulegen zu steigen, die ich an diesem Wochenende hier habe, und ich werde mich mit den Ingenieuren zusammensetzen, um sicherzustellen, dass wir das Auto schon im ersten Training im richtigen Fenster haben werden.»

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«Und ja, wenn man das Power-Defizit wegnimmt, das wir haben, dann sind wir auf Augenhöhe mit den Jungs an der Spitze. Aber leider war das heute im Rennen nicht der Fall, und ich dachte mir die ganze Zeit: 'Ich brauche mehr Power'. Ich kann in den Kurven mithalten, aber ich kann dann nicht nachlegen. Deshalb siehst du sie auf den Geraden davonziehen, bis ich auf der Bremse wieder Boden gutmachen kann. Und das wiederholt sich dann», fügte der 105-fache GP-Sieger an.

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«Es ist wirklich hart, und selbst wenn der Abstand weniger als eine Sekunde beträgt und du in Schlagdistanz bist, können sie dann wieder davonziehen. So viel Leistung haben die also, und wir liegen weit zurück. Aber ich hoffe wirklich, dass wir mit dieser neuen ADUO-Regel versuchen können, unsere Leistung etwas zu verbessern, damit wir wieder mit ihnen mithalten können. Aber Monaco dürfte spannend werden», ergänzte Hamilton.