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Marco Bezzecchi über Marquez: «Marc ist sehr clever – er weiß, was er tut!»

Vor seinem Heim-GP in Mugello sprach MotoGP-Ass Marco Bezzecchi über die legendäre Rennstrecke – und Rückkehrer Marc Marquez. Welches italienische Duell ihm besonders in Erinnerung geblieben ist.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

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Marco Bezzecchi hat ein besonderes MotoGP-Wochenende vor sich. Der Aprilia-Pilot reiste als WM-Führender nach Mugello zu seinem Heim-GP und ist hochmotoviert, um vor seine Fans erneut eine Top-Leistung zu zeigen. Bereits bei der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag wurde viel italienisches Flair versprüht – eingeladen waren neben Bezzecchi auch die Ducati-Asse Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio. «Bez» freut sich sehr auf das Rennwochenende auf dem Mugello Circuit. «Die Strecke ist sehr schön, was es noch besser macht. Weil wir Italiener sind, werden die Zuschauer sehr laut sein», so der 27-Jährige. «Wir können den zusätzlichen Push, den sie uns mitgeben, spüren. Es ist für uns ein spezieller Grand Prix, den wir mit den Fans zusammen genießen können.»

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Was würde es für Bezzecchi und auch für Aprilia bedeuten, beim Heim-GP zu gewinnen? «Das wäre sehr schön», schmunzelte der Fahrer der VR46 Akademie. «Es ist ein Traum für jeden Fahrer, den Heim-Grand-Prix zu gewinnen – auch für mich. Wir haben jetzt aber erst Donnerstag, wir müssen morgen bestmöglich ins Wochenende starten. Wir versuchen, es Tag für Tag anzugehen.»

In Barcelona erlebte Bezzecchi mit den Rängen 9 und 4 sein bislang schlechtes MotoGP-Wochenende in diesem Jahr. Wird er in Mugello zurückschlagen? «Es ist schwer, vorauszusagen, was passieren wird, aber es wäre schön, wenn uns das gelingen würde. In Montmelo hatten wir das gesamte Wochenende Probleme, hoffentlich können wir hier besser starten.»

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Bezzecchi: «Man kann den aktuellen Weltmeister nicht vom Titelkampf ausschließen!»

In Mugello versucht es Champion Marc Marquez (Ducati) mit einem Comeback. Er liegt in der WM-Tabelle bereits 85 Punkte hinter Leader Bezzecchi. Darf man MM93 dennoch nicht abschreiben, wenn es um die WM-Krone 2026 geht? «Er wird sehr konkurrenzfähig sein. Dass er zurückkommt, heißt, dass er bereit ist», räumte Bezzecchi ein. «Marc ist sehr clever und er weiß, was er tut. Abgesehen davon, kann man den aktuellen Weltmeister nicht vom Titelkampf ausschließen.»

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Das Autodromo Internazionale del Mugello ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil der der Motorrad-WM. Was waren die prägendsten Momente für Marco Bezzecchi – vor seiner eigenen Karriere? «Ich kam als Kind mit meiner Familie hierher, um die MotoGP-Rennen zu sehen. Ich hatte Glück, denn ich habe viele Siege von Vale gesehen – ich war ein Fan von ihm», schwärmte Bezzecchi. «Ich habe auch das Duell von Simoncelli und Pasini im Jahr 2009 miterlebt – das ist eine der besten Erinnerungen, die ich habe.» Mattia Pasini siegte damals in der 250-ccm-Klasse vor Landsmann Marco Simoncelli.

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