Montevarchi: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1 mit Start-Ziel-Sieg

Motocross-WM MX2 • Neu
Montevarchi: Guillem Farres (Triumph) gewinnt Lauf 1, Längenfelder Platz 3
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten MXGP-Lauf in Montevarchi mit einem Start-Ziel-Sieg vor Maxime Renaux (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM).
Erster Lauf der Klasse MXGP in Montevarchi, Grand Prix of Italy: Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings zog den Holeshot und gewann in einem spannenden Rennen den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg.
In der ersten Kurve nach dem Start kam Polesetter Tim Gajser (Yamaha) mit seinem Vorderrad in die Fußraste eines Kontrahenten und zerstörte die Speichen. Der fünffache Weltmeister musste nach der ersten Runde die Box ansteuern und sein Vorderrad wechseln lassen. Mit einer Runde Rückstand nahm er das Rennen wieder auf und versuchte, noch ein paar Punkte zu retten, doch er verfehlte die Punkteränge der Top-20 knapp und ging leer aus.
Der am Samstag gestürzte spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez hatte zwar mit den Nachwirkungen seines Sturzes zu tun, doch er konnte starten und beendete das Rennen auf Platz 11. Der ebenfalls am Samstag gestürzte Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf konnte am Sonntag leider nicht antreten.
Auf der harten, engen und steinigen Strecke gab es nicht viele Überholmöglichkeiten. Das wusste auch WM-Leader Lucas Coenen, doch ihm gelang kein guter Start und er befand sich in der ersten Runde nur im Bereich der Top-15. Danach startete er eine beeindruckende Jagd durchs Feld und erreichte nach der Hälfte des Rennens hinter Herlings und dem ebenfalls gut gestarteten Maxime Renaux (Yamaha) Platz 3. In den letzten beiden Runden rückten die Top-3 bis auf 3 Sekunden zusammen. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Coenen (2,9 Sekunden). Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen hatte auf Platz 4 bereits einen Rückstand von 17 Sekunden zur Spitze.
Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, der das Qualifikationsrennen am Samstag auf Platz 2 beendet hatte, startete erneut gut und rangierte bis Runde 7 auf Platz 5. In der zweiten Rennhälfte musste er sich dann aber Lucas Coenen, Andrea Adamo und Romain Febvre geschlagen geben, aber Platz 8 war für Pancar am Ende ein gutes Ergebnis.
Cato Nickel (Husqvarna), der das Qualifikationsrennen auf Platz 15 beendet hatte, fiel im Rennen nach zwei Runden aus. Theo Praun (Yamaha) beendete das Rennen mit 2 Runden Rückstand auf Platz 29, weit außerhalb der Punkteränge. Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 33:57.754
Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.384
Lucas Coenen (B), KTM, +2.949
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +17.603
Tom Vialle (F), Honda, +19.324
Romain Febvre (F), Kawasaki, +21.057
Andrea Adamo (I), KTM, +33.720
Jan Pancar (SLO), KTM, +44.597
Alberto Forato (I), Fantic, +48.005
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +59.290
Oriol Oliver (E), KTM, +1:02.227
Jago Geerts (B), Beta, +1:02.898
Ruben Fernandez (E), Honda, +1:03.792
Kevin Horgmo (N), Honda, +1:11.004
Nicholas Lapucci (I), Honda, +1:29.391
Ivo Monticelli (I), Kawasaki, +1:37.034
Romain Pape (F), Yamaha, +1:46.039
Cedric Soubeyras (F), Honda, +1:54.911
Adam Sterry (GB), KTM, +1 Runde
Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +1 Runde
Lucas Coenen (B), KTM, 429
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 371 (-58)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 331 (-98)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 304 (-125)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 290 (-139)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-156)
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