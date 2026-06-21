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Montevarchi: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Lauf 1 mit Start-Ziel-Sieg

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten MXGP-Lauf in Montevarchi mit einem Start-Ziel-Sieg vor Maxime Renaux (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Montevarchi
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Montevarchi
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gewann den ersten Lauf in Montevarchi
© MXGP-TV

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Erster Lauf der Klasse MXGP in Montevarchi, Grand Prix of Italy: Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings zog den Holeshot und gewann in einem spannenden Rennen den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg.

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Polesetter Tim Gajser zerriss sich das Vorderrad

In der ersten Kurve nach dem Start kam Polesetter Tim Gajser (Yamaha) mit seinem Vorderrad in die Fußraste eines Kontrahenten und zerstörte die Speichen. Der fünffache Weltmeister musste nach der ersten Runde die Box ansteuern und sein Vorderrad wechseln lassen. Mit einer Runde Rückstand nahm er das Rennen wieder auf und versuchte, noch ein paar Punkte zu retten, doch er verfehlte die Punkteränge der Top-20 knapp und ging leer aus.

Kay de Wolf nicht am Start

Der am Samstag gestürzte spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez hatte zwar mit den Nachwirkungen seines Sturzes zu tun, doch er konnte starten und beendete das Rennen auf Platz 11. Der ebenfalls am Samstag gestürzte Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf konnte am Sonntag leider nicht antreten.

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Lucas Coenen zeigte Kampfgeist

Auf der harten, engen und steinigen Strecke gab es nicht viele Überholmöglichkeiten. Das wusste auch WM-Leader Lucas Coenen, doch ihm gelang kein guter Start und er befand sich in der ersten Runde nur im Bereich der Top-15. Danach startete er eine beeindruckende Jagd durchs Feld und erreichte nach der Hälfte des Rennens hinter Herlings und dem ebenfalls gut gestarteten Maxime Renaux (Yamaha) Platz 3. In den letzten beiden Runden rückten die Top-3 bis auf 3 Sekunden zusammen. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor Coenen (2,9 Sekunden). Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen hatte auf Platz 4 bereits einen Rückstand von 17 Sekunden zur Spitze.

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Jan Pancar erneut stark

Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, der das Qualifikationsrennen am Samstag auf Platz 2 beendet hatte, startete erneut gut und rangierte bis Runde 7 auf Platz 5. In der zweiten Rennhälfte musste er sich dann aber Lucas Coenen, Andrea Adamo und Romain Febvre geschlagen geben, aber Platz 8 war für Pancar am Ende ein gutes Ergebnis.

Kein deutscher Fahrer in den Punkterängen

Cato Nickel (Husqvarna), der das Qualifikationsrennen auf Platz 15 beendet hatte, fiel im Rennen nach zwei Runden aus. Theo Praun (Yamaha) beendete das Rennen mit 2 Runden Rückstand auf Platz 29, weit außerhalb der Punkteränge. Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.

MXGP-Lauf 1, Montevarchi:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 33:57.754

  2. Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.384

  3. Lucas Coenen (B), KTM, +2.949

  4. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +17.603

  5. Tom Vialle (F), Honda, +19.324

  6. Romain Febvre (F), Kawasaki, +21.057

  7. Andrea Adamo (I), KTM, +33.720

  8. Jan Pancar (SLO), KTM, +44.597

  9. Alberto Forato (I), Fantic, +48.005

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +59.290

  11. Oriol Oliver (E), KTM, +1:02.227

  12. Jago Geerts (B), Beta, +1:02.898

  13. Ruben Fernandez (E), Honda, +1:03.792

  14. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:11.004

  15. Nicholas Lapucci (I), Honda, +1:29.391

  16. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, +1:37.034

  17. Romain Pape (F), Yamaha, +1:46.039

  18. Cedric Soubeyras (F), Honda, +1:54.911

  19. Adam Sterry (GB), KTM, +1 Runde

  20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +1 Runde

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 429

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 371 (-58)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 331 (-98)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 304 (-125)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 290 (-139)

  6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-156)

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