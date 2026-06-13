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Jacques Villeneuve über Lewis Hamilton/Ferrari: Nur so schlägt er Mercedes

Der Kanadier Jacques Villeneuve (55) ist für unsere Kollegen von Sky nach Katalonien gereist. Der Formel-1-Champion von 1997 spricht über die Fortschritte von Superstar Lewis Hamilton bei Ferrari.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

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Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Lewis Hamilton ist als WM-Zweiter nach Spanien geflogen. Es besteht kein Zweifel: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister kommt mit dem 2026er Ferrari erheblich besser zurecht als mit dem Vorjahres-Renner aus Maranello.

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Auch Jacques Villeneuve anerkennt, dass sich Hamilton markant gesteigert hat. Der elffache GP-Sieger aus Kanada (Weltmeister 1997 mit Williams) sagt als F1-Experte von Sky am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Lewis hat in Kanada und Monaco zwei fantastische Rennen gefahren, aber das hat dennoch nicht gereicht, um Mercedes im direkten Duell zu schlagen.»

«In dieser Form kann Hamilton nur darauf hoffen, dass George Russell gegen Kimi Antonelli kämpft und beide von der Strecke abkommen oder Probleme bekommen – um sie dann zu schlagen. Im Moment ist Hamilton in Top-Form. Ich sehe, er ist gut drauf, fühlt sich gut und fährt aggressiv.»

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Im Artikel erwähnt

Ein Vergleich der ersten sechs WM-Läufe von 2025 und 2026 zeigt deutlich, wie sich Hamilton mit dem diesjährigen Rennwagen besser in Szene setzen kann.

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  • Lewis Hamilton 2025

  • Australien: Rang 18 in der Quali, Platz 10 im Rennen

  • China: 5./disqualifiziert (Bodenplatte zu sehr abgeschliffen)

  • Japan: 8./7.

  • Bahrain: 9./5.

  • Saudi-Arabien: 7./7.

  • Miami: 12./8.

  • WM-Platzierung nach 6 GP-Wochenenden: 7. mit 41 Punkten

TV-Programm

  • Lewis Hamilton 2026

  • Australien: 7./4.

  • China: 3./3.

  • Japan: 6./6.

  • Miami: 6./6.

  • Kanada: 5./2.

  • Monaco: 3./2.

  • WM-Platzierung nach 6 GP-Wochenenden: 2. mit 90 Punkten

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

11

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

12

+0,214

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

17

+0,243

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

15

+0,246

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

16

+0,702

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

12

+0,755

07

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

12

+0,821

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

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Oracle Red Bull Racing

6

15

+1,005

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

22

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