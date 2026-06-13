Jacques Villeneuve über Lewis Hamilton/Ferrari: Nur so schlägt er Mercedes

Lewis Hamilton ist als WM-Zweiter nach Spanien geflogen. Es besteht kein Zweifel: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister kommt mit dem 2026er Ferrari erheblich besser zurecht als mit dem Vorjahres-Renner aus Maranello.

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Auch Jacques Villeneuve anerkennt, dass sich Hamilton markant gesteigert hat. Der elffache GP-Sieger aus Kanada (Weltmeister 1997 mit Williams) sagt als F1-Experte von Sky am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Lewis hat in Kanada und Monaco zwei fantastische Rennen gefahren, aber das hat dennoch nicht gereicht, um Mercedes im direkten Duell zu schlagen.»

«In dieser Form kann Hamilton nur darauf hoffen, dass George Russell gegen Kimi Antonelli kämpft und beide von der Strecke abkommen oder Probleme bekommen – um sie dann zu schlagen. Im Moment ist Hamilton in Top-Form. Ich sehe, er ist gut drauf, fühlt sich gut und fährt aggressiv.»

Ein Vergleich der ersten sechs WM-Läufe von 2025 und 2026 zeigt deutlich, wie sich Hamilton mit dem diesjährigen Rennwagen besser in Szene setzen kann.

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Lewis Hamilton 2025

Australien: Rang 18 in der Quali, Platz 10 im Rennen

China: 5./disqualifiziert (Bodenplatte zu sehr abgeschliffen)

Japan: 8./7.

Bahrain: 9./5.

Saudi-Arabien: 7./7.

Miami: 12./8.

WM-Platzierung nach 6 GP-Wochenenden: 7. mit 41 Punkten