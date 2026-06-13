24 Hours of Le Mans: Das sind die Startfahrer der Hypercars
Die Startphase der 24 Hours of Le Mans ist ein spektakuläres Highlight. Denn die Fernsehkameras bringen die Action weltweit auf die Bildschirme. Das sind die Startfahrer in der Hypercar-Klasse.
Gleich geht es bei den 24 Hours of Le Mans so richtig ab. Um exakt 16:00 Uhr wird der Rad-Star Mark Cavendish das Feld der 62 Fahrzeuge (18 Hypercars, 19 LMP2 und 25 LMGT3) mit der französischen Flagge auf die Reise zweimal rund um die Uhr schicken. Für die Piloten im Cockpit ist der Start in Le Mans eine wahrlich prestigeträchtige Angelegenheit.
Diese Hypercar-Piloten sitzen im Auto
BMW #15 – Magnussen
Cadillac #12 – Stevens
Alpine #35 – Habsburg
BMW #20 – Rast
Cadillac #101 – Albuquerque
Genesis #19 – Juncadella
Aston Martin #009 – Soerensen
Ferrari #51 – Giovinazzi
Genesis #17 – Lotterer
Cadillac #38 – Bamber
Aston Martin #007 – Tincknell
Ferrari #50 – Nielsen
Alpine #36 – Makowiecki
Toyota #7 – Conway
Toyota #8 – Buemi
Peugeot #93 - di Resta
Ferrari #83 – Hanson
Peugeot #94 – Duval
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