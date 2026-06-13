Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Misano Sportbike, Rennen 1: Ieraci siegt – Triumph vor Aprilia und Yamaha

Bruno Ieraci (Triumph) siegte im ersten Sportbike-Rennen in Misano. Bianchi (Aprilia) und Thompson (Yamaha) komplettierten das Podium. Die Fans sahen ein spannendes Rennen mit vielen Führungswechseln.

Stephan Moosbrugger

Von

Sportbike-WM

Bruno Ieraci
Bruno Ieraci
Foto: Gold & Goose
Bruno Ieraci
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Sportbike-Qualifying in Misano am Freitag holte David Salvador (Kawasaki) seine dritte Pole-Position in Folge. Hinter dem WM-Leader folgten die Aprilia-Piloten Filippo Bianchi und Matteo Vannucci. Die zweite Startreihe bilden Carter Thompson (Yamaha), Bruno Ieraci (Triumph) und Jeffrey Buis (Suzuki). Aus Reihe 3 starteten im Rennen am Samstag Elia Bartolini (Triumph), Antonio Torres (Kawasaki) und Fenton Seabright (Triumph).

Werbung

Werbung

Zum Start des Sportbike-Rennens über 12 Runden um 13 Uhr betrug die Lufttemperatur 29 Grad Celsius. Der Asphalt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte sich auf 50 Grad aufgeheizt.

Salvador erwischte einen perfekten Start. Er bog als Führender in die erste Kurve ein. Jeffrey Buis katapultierte sich auf Rang 2 nach vorne. Cazard stürzte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Noch in der ersten Runde übernahm Ieraci die Führung. Dahinter reihten sich Salvador, Bianchi, Thompson und Buis ein.

Werbung

Werbung

In der zweiten Runde stürzte Vannucci, er lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 5. Seabright fuhr die schnellste Runde.

In der dritten Runde übernahm Salvador die Führung. Ieraci konterte und setzte sich wieder an die Spitze. Auch Bianchi ging am WM-Leader vorbei. Hinter Salvador machte Thompson mit seiner Yamaha Druck.

In Runde 4 setzte sich Bianchi an die Spitze, Thompson ging an Salvador vorbei.

Thompson hatte noch nicht genug und konnte eine Runde später auch an Bianchi vorbeigehen. In Runde 5 konnte Bianchi Thompson wieder überholen. Auch Salvador ging an dem Yamaha-Fahrer vorbei.

Werbung

Werbung

Die Reihenfolge zu Beginn der sechsten Runde: Ieraci, Salvador, Bianchi, Thompson und Seabright. Noch im selben Umlauf konnte Salvador Platz 2 zurückerobern.

Zur Hälfte der Session hatte sich eine Spitzengruppe, bestehend aus sieben Fahrern, einen Vorsprung von über einer Sekunde herausgefahren.

An der Spitze ging es eng zu. Zuerst übernahm Salvador die Führung, Ieraci und Bianchi konterten und gingen wieder an ihm vorbei.

Zu Beginn der viertletzten Runde führte immer noch Ieraci. Dahinter reihten sich Salvador, Bianchi und Seabright ein. Ieraci sammelte mit seiner Triumph fleißig Führungsrunden.

Werbung

Werbung

Die Reihenfolge zu Beginn der drittletzten Runde: Ieraci, Salvador und Thompson. Taiyo Aksu stürzte, konnte aber weiterfahren.

Zwei Runden vor Schluss lagen die Top-7 immer noch eng beieinander. Es folgte ein spannendes Finale.

In der zweitletzten Runde übernahm Salvador die Führung. Dann ging es in die letzte Runde. Alles lief auf einen Dreikampf zwischen Salvador, Ieraci und Thompson hinaus.

In der letzten Runde stürzte Marco Gaggi in Kurve 4. Ieraci übernahm wieder die Führung. Thompson konnte einen Sturz gerade noch abfangen.

Werbung

Werbung

Ieraci konnte sich dann einen kleinen Vorsprung herausfahren. Der Italiener siegte vor Bianchi (Italien) und Thompson (Australien). Seabright wurde Vierter, Salvador fiel auf Rang 5 zurück. Es war der erste Sportbike-Sieg für Bruno Ieraci.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Warm-up

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

02

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

03

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

04

Marco Gaggi

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

Marco Gaggi

43

05

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

06

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

07

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

CM Triumph Factory Racing

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

18

08

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

09

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

10

Filippo Bianchi

Team MMP Velocita

Filippo Bianchi

25

Events

Alle Sportbike-WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Die neue Sportbike-WM wird bunt

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Die neue Sportbike-WM wird bunt

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien