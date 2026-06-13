Misano Sportbike, Rennen 1: Ieraci siegt – Triumph vor Aprilia und Yamaha

Superbike WM • Neu
Misano, Lauf 1: Ducati-Party bei Bulega-Sieg, BMW-Applaus für Oliveira
Bruno Ieraci (Triumph) siegte im ersten Sportbike-Rennen in Misano. Bianchi (Aprilia) und Thompson (Yamaha) komplettierten das Podium. Die Fans sahen ein spannendes Rennen mit vielen Führungswechseln.
Im Sportbike-Qualifying in Misano am Freitag holte David Salvador (Kawasaki) seine dritte Pole-Position in Folge. Hinter dem WM-Leader folgten die Aprilia-Piloten Filippo Bianchi und Matteo Vannucci. Die zweite Startreihe bilden Carter Thompson (Yamaha), Bruno Ieraci (Triumph) und Jeffrey Buis (Suzuki). Aus Reihe 3 starteten im Rennen am Samstag Elia Bartolini (Triumph), Antonio Torres (Kawasaki) und Fenton Seabright (Triumph).
Zum Start des Sportbike-Rennens über 12 Runden um 13 Uhr betrug die Lufttemperatur 29 Grad Celsius. Der Asphalt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte sich auf 50 Grad aufgeheizt.
Salvador erwischte einen perfekten Start. Er bog als Führender in die erste Kurve ein. Jeffrey Buis katapultierte sich auf Rang 2 nach vorne. Cazard stürzte.
Noch in der ersten Runde übernahm Ieraci die Führung. Dahinter reihten sich Salvador, Bianchi, Thompson und Buis ein.
In der zweiten Runde stürzte Vannucci, er lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 5. Seabright fuhr die schnellste Runde.
In der dritten Runde übernahm Salvador die Führung. Ieraci konterte und setzte sich wieder an die Spitze. Auch Bianchi ging am WM-Leader vorbei. Hinter Salvador machte Thompson mit seiner Yamaha Druck.
In Runde 4 setzte sich Bianchi an die Spitze, Thompson ging an Salvador vorbei.
Thompson hatte noch nicht genug und konnte eine Runde später auch an Bianchi vorbeigehen. In Runde 5 konnte Bianchi Thompson wieder überholen. Auch Salvador ging an dem Yamaha-Fahrer vorbei.
Die Reihenfolge zu Beginn der sechsten Runde: Ieraci, Salvador, Bianchi, Thompson und Seabright. Noch im selben Umlauf konnte Salvador Platz 2 zurückerobern.
Zur Hälfte der Session hatte sich eine Spitzengruppe, bestehend aus sieben Fahrern, einen Vorsprung von über einer Sekunde herausgefahren.
An der Spitze ging es eng zu. Zuerst übernahm Salvador die Führung, Ieraci und Bianchi konterten und gingen wieder an ihm vorbei.
Zu Beginn der viertletzten Runde führte immer noch Ieraci. Dahinter reihten sich Salvador, Bianchi und Seabright ein. Ieraci sammelte mit seiner Triumph fleißig Führungsrunden.
Die Reihenfolge zu Beginn der drittletzten Runde: Ieraci, Salvador und Thompson. Taiyo Aksu stürzte, konnte aber weiterfahren.
Zwei Runden vor Schluss lagen die Top-7 immer noch eng beieinander. Es folgte ein spannendes Finale.
In der zweitletzten Runde übernahm Salvador die Führung. Dann ging es in die letzte Runde. Alles lief auf einen Dreikampf zwischen Salvador, Ieraci und Thompson hinaus.
In der letzten Runde stürzte Marco Gaggi in Kurve 4. Ieraci übernahm wieder die Führung. Thompson konnte einen Sturz gerade noch abfangen.
Ieraci konnte sich dann einen kleinen Vorsprung herausfahren. Der Italiener siegte vor Bianchi (Italien) und Thompson (Australien). Seabright wurde Vierter, Salvador fiel auf Rang 5 zurück. Es war der erste Sportbike-Sieg für Bruno Ieraci.
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