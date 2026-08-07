Kann McLaren weitere GP-Siege feiern? Das sagt Weltmeister Lando Norris

Für Lando Norris gestaltete sich die bisherige Saison grösstenteils nicht nach Wunsch. Der McLaren-Star hatte sich nach einem Titelkampf, der bis in die letzte Runde ging, als Weltmeister in die Winterpause verabschiedet, und natürlich hatte er den Wunsch geäussert, die hart erkämpfte Nummer 1 auf seinem Auto erfolgreich zu verteidigen.

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Doch schon vor dem Saisonstart wurde dem Briten klar, dass es nicht einfach werden würde. Denn Mercedes präsentierte sich standfest und stark, sodass die Mannschaft von Toto Wolff als grosser Favorit in die Saison startete. Die hohen Erwartungen der Fans der Sternmarke wurden erfüllt, der erste GP-Sieg des Jahres ging an George Russell, danach begeisterte dessen Teamkollege Kimi Antonelli mit fünf GP-Siegen in Folge.

Erst beim siebten Kräftemessen des Jahres stand mit Ferrari-Star ein anderer Fahrer wieder auf dem höchsten Podesttreppchen. In Österreich meldete sich Russell an die Spitze zurück, den GP in Grossbritannien entschied dann Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc für sich, bevor der schnelle Teenager Antonelli auf dem Circuit de Spa-Francorchamps triumphierte.

Lando Norris glaubt an weitere Erfolge

Das McLaren-Team musste sich bis zu diesem Zeitpunkt mit gelegentlichen Podestplätzen begnügen, erst beim jüngsten Rennwochenende in Ungarn knallten die Sektkorken bei den Engländern. Denn Norris schaffte es als Erster ins Ziel – und zeigte sich hinterher selbstbewusst. Der 26-Jährige hofft natürlich auf weitere GP-Triumphe, auf die entsprechende Frage sagte er nach dem Fallen der Zielflagge: «Das will ich gerne glauben. Wenn man sich anschaut, wie gut ich mich in diesem Rennen gefühlt habe, dann will ich natürlich, dass es so weitergeht.»

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Der zwölffache GP-Sieger macht sich aber nichts vor. Er weiss: «Es werden Momente kommen, in denen wir uns schwerer tun werden.» Gleichzeitig stellt er aber auch klar: «Und vielleicht gibt es auch Augenblicke, in denen wir sogar besser sind. Sicher ist, dass dies ein gutes Pflaster für uns ist. Es ist für mich wohl die beste Strecke im WM-Kalender. Besser könnte es im Moment wohl nicht aussehen. Aber ich bin überzeugt, dass wir weiterhin Rennen gewinnen können. Ich wusste, dass es so kommen würde, denn das Team hat so hart gearbeitet, um das Auto weiterzuentwickeln, damit es endlich wieder gewinnen kann. Es ist schön, dass ich ihnen diesen Sieg nun bescheren konnte.»