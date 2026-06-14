Misano Sportbike, Rennen 2: Kawasaki siegte vor Yamaha und Triumph

Superbike WM • Neu
Misano, Lauf 2: Dritte Lehrstunde von Nicolò Bulega (26) und Ducati
Kawasaki-Pilot David Salvador siegte im zweiten Sportbike-Rennen in Misano. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Carter Thompson (Yamaha) und Fenton Seabright (Triumph).
Im ersten Rennen der Sportbike-WM in Misano siegte Triumph-Pilot und Lokalmatador Bruno Ieraci – in zehn Rennen gab es in dieser Saison neun unterschiedliche Sieger! Filippo Bianchi (Aprilia) und Carter Thompson (Yamaha) komplettierten das Podium. Die schnellste Rennrunde fuhr allerdings Fenton Seabright, der für das Triumph-Team von Roadracer Peter Hickman fährt.
Auch in der neuen Sportbike-WM basiert die Startaufstellung für das zweite Rennen nicht allein auf der Superpole. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab dem zehnten Startplatz das Qualifying.
Von der Pole-Position ging somit Seabright ins Rennen. Neben ihm standen Thompson und Salvador (Kawasaki) in der ersten Startreihe. Reihe 2 bildeten Gaggi (Yamaha), Torres (Kawasaki) und Osuna (Kawasaki). In der dritten Startreihe standen Samstags-Sieger Ieraci, Artigas (Kawasaki) und Bartolini (Triumph).
Zum Start des Sportbike-Rennens über 12 Runden um 12.45 Uhr betrug die Lufttemperatur 30 Grad Celsius. Der Asphalt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte sich auf 50 Grad aufgeheizt.
Salvador erwischte den besten Start und übernahm die Führung. Thompson hatte mit einem Wheelie zu kämpfen. Seabright war Zweiter, Samstags-Sieger Ieraci stürzte in Kurve 3.
Seabright konnte Salvador noch in der ersten Runde überholen und die Führung übernehmen. Doch Salavdor konterte.
Die Reihenfolge zu Beginn von Runde 2: Salvador, Seabright und Thompson. Salvador und Seabright kämpften um die Führung. Im hinteren Feld gingen in Kurve 13 Veneman und Benetti zu Boden. An der Spitze duellierten sich Seabright, Thompson, Salvador und Artigas.
Die Reihenfolge am Ende von Runde 4: Thompson, Salvador, Artigas, Seabright und Bartolini.
Acht Runden vor Schluss stürzte Bartolini in Kurve 14 – das Rennen war für ihn vorbei. Kurz danach stürzte auch Sanchez.
Die Top-5 sieben Runden vor dem Ende: Thompson, Salvador, Artigas, Torres und Seabright.
Es blieb spannend: Zur Hälfte des Rennens bestand die Spitzengruppe aus über zehn Fahrern. Thompson und Salvador duellierten sich an der Spitze.
Fünf Runden vor dem Ende stürzte Sovicka. Das Duell zwischen Thompson und Salvador an der Spitze ging munter weiter.
Vier Runden vor Schluss stürzte Di Persio. Die Spitzengruppe bestand nun aus neun Fahrern. Wildcard-Pilot Bianchi kämpfte sich auf Platz 3 nach vorn.
Die Reihenfolge drei Runden vor dem Ende: Salvador, Artigas, Bianchi, Seabright und Thompson. Maier stürzte in Kurve 14.
Mittlerweile duellierten sich Artigas und Salvador an der Spitze. Fernandez stürzte. Artigas musste weit gehen und fiel auf Position 4 zurück.
Seabright übernahm die Führung und ging als Erster in die letzte Runde. Hinter ihm wechselten seine Rivalen die Positionen durch.
Dann ging Salvador wieder in Führung – er überquerte die Ziellinie vor Thompson und Seabright. Es war der zweite Saisonsieg für den WM-Leader. Torres, Bianchi und Artigas komplettierten die Top-6.
Mit dem Sieg in Misano konnte David Salvador seine WM-Führung ausbauen.
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