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Live-Ticker Singapur-GP: Wer stoppt Max Verstappen? Chaos-GP wegen Regens?

Marina Bay Circuit: Max Verstappen jagt von Pole seinen ersten GP-Sieg hier in Singapur, auch Verfolger Charles Leclerc hat auf dieser Bahn noch nicht gewonnen. Grosse Unsicherheit wegen des Wetters.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen auf dem Marina Bay Circuit von Singapur
Max Verstappen auf dem Marina Bay Circuit von Singapur
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen auf dem Marina Bay Circuit von Singapur
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Spannende Ausgangslage zum WM-Lauf von Singapur: Max Verstappen hat in der Marina Bay noch keinen Grand Prix gewonnen, auch sein Verfolger Charles Leclerc stand in Singapur noch nie zuoberst auf dem Siegertreppchen. Lewis Hamilton hingegen siegte 2009, 2014 und 2018. Dahinter lauert WM-Leader Kimi Antonelli.

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Grosses Fragezeichen wegen des Wetters: Viele Regenzellen in der Gegend, keiner kann vorhersagen, wie stark das Renngeschehen davon beeinträchtigt wird.

Egal, wie sich der Klassiker im asiatischen Stadtstaat entwickelt: Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.

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