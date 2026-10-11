Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Singapur-GP: So sieht die neue Startaufstellung für den 17. WM-Lauf aus

Es dauerte lange, bis das Quali-Ergebnis in Singapur stand, denn Nico Hülkenberg musste eine Strafe befürchten. Am Ende hatte der Deutsche Glück. Dennoch gibt es Änderungen in der Startaufstellung.

Formel 1

Audi-Star Nico Hülkenberg musste lange um seinen Startplatz zittern
Audi-Star Nico Hülkenberg musste lange um seinen Startplatz zittern
Foto: Batchelor / XPB Images
Audi-Star Nico Hülkenberg musste lange um seinen Startplatz zittern
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nico Hülkenberg musste lange um seinen Startplatz zittern, nachdem er im Qualifying zum diesjährigen GP in Singapur die elftschnellste Runde gedreht hatte. Der Grund: Der Audi-Werksfahrer stand Eingangs der fünften Kurve Carlos Sainz im Weg, als dieser versuchte, ins Q3 vorzudringen. Nur: Grund dafür war ein Problem mit der Zeitnahme, die zunächst anzeigte, dass Sainz die Linie zu spät gekreuzt hatte, um noch einen letzten Versuch zu starten. Entsprechend wurde Hülkenberg auch nicht gewarnt.

Werbung

Werbung

Carlos Sainz hat das Nachsehen

Sainz, der tatsächlich genug früh dran war, um noch einen Versuch zu unternehmen, musste sich mit dem 14. Platz begnügen. Und es dauerte eine ganze Weile, bis die Regelhüter zum Schluss kamen, dass der Deutsche nichts für die technischen Probleme konnte, und dass die Korrektur des Systems, das Sainz letztlich nicht als Abgewunken markierte, zu spät für das Audi-Team kam, um noch zu reagieren.

Für Hülkenberg bedeutet das: Er darf von Startplatz 10 losfahren. Denn die Startaufstellung wurde dennoch durcheinandergewirbelt, da George Russell ans Ende des Startfeldes versetzt wird. Der Mercedes-Star schaffte es zwar ins Q3 und drehte dort die sechstschnellste Runde.

Im Artikel erwähnt

Doch weil er nach seinem Motorschaden von Sepang mit neuen Teilen unterwegs ist, die das erlaubte Kontingent übersteigen, muss er das Feld von hinten aufrollen, er wird in die letzte Startreihe versetzt. Mit Isack Hadjar, Fernando Alonso und Lance Stroll starten geich drei Piloten aus der Boxengasse. Sie alle haben die Parc-Fermé-Regeln verletzt.

Werbung

Werbung

So sieht die provisorische Startaufstellung für den Singapur-GP aus:

1. Max Verstappen, Red Bull Racing

2. Charles Leclerc, Ferrari

3. Lewis Hamilton, Ferrari

4. Kimi Antonelli, Mercedes

5. Lando Norris, McLaren

6. Oscar Piastri, McLaren

7. Pierre Gasly, Alpine

8. Liam Lawson, Racing Bulls

9. Arvid Lindblad, Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg, Audi

11. Oliver Bearman, Haas

12. Esteban Ocon, Haas

13. Carlos Sainz, Williams

14. Gabriel Bortoleto, Audi

15. Franco Colapinto, Alpine

16. Alex Albon, Williams

17. Sergio Pérez, Cadillac

18. Valtteri Bottas, Cadillac

19. George Russell, Mercedes

Start aus der Boxengasse:

Fernando Alonso, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Isack Hadjar, Red Bull Racing

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. Sprint

  6. Startaufstellung

  7. Sprint Qualifying

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

03

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

04

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

06

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

07

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

08

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

09

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM