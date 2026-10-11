Singapur-GP: So sieht die neue Startaufstellung für den 17. WM-Lauf aus

Nico Hülkenberg musste lange um seinen Startplatz zittern, nachdem er im Qualifying zum diesjährigen GP in Singapur die elftschnellste Runde gedreht hatte. Der Grund: Der Audi-Werksfahrer stand Eingangs der fünften Kurve Carlos Sainz im Weg, als dieser versuchte, ins Q3 vorzudringen. Nur: Grund dafür war ein Problem mit der Zeitnahme, die zunächst anzeigte, dass Sainz die Linie zu spät gekreuzt hatte, um noch einen letzten Versuch zu starten. Entsprechend wurde Hülkenberg auch nicht gewarnt.

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Carlos Sainz hat das Nachsehen

Sainz, der tatsächlich genug früh dran war, um noch einen Versuch zu unternehmen, musste sich mit dem 14. Platz begnügen. Und es dauerte eine ganze Weile, bis die Regelhüter zum Schluss kamen, dass der Deutsche nichts für die technischen Probleme konnte, und dass die Korrektur des Systems, das Sainz letztlich nicht als Abgewunken markierte, zu spät für das Audi-Team kam, um noch zu reagieren.

Für Hülkenberg bedeutet das: Er darf von Startplatz 10 losfahren. Denn die Startaufstellung wurde dennoch durcheinandergewirbelt, da George Russell ans Ende des Startfeldes versetzt wird. Der Mercedes-Star schaffte es zwar ins Q3 und drehte dort die sechstschnellste Runde.

Doch weil er nach seinem Motorschaden von Sepang mit neuen Teilen unterwegs ist, die das erlaubte Kontingent übersteigen, muss er das Feld von hinten aufrollen, er wird in die letzte Startreihe versetzt. Mit Isack Hadjar, Fernando Alonso und Lance Stroll starten geich drei Piloten aus der Boxengasse. Sie alle haben die Parc-Fermé-Regeln verletzt.

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So sieht die provisorische Startaufstellung für den Singapur-GP aus: 1. Max Verstappen, Red Bull Racing 2. Charles Leclerc, Ferrari 3. Lewis Hamilton, Ferrari 4. Kimi Antonelli, Mercedes 5. Lando Norris, McLaren 6. Oscar Piastri, McLaren 7. Pierre Gasly, Alpine 8. Liam Lawson, Racing Bulls 9. Arvid Lindblad, Racing Bulls 10. Nico Hülkenberg, Audi 11. Oliver Bearman, Haas 12. Esteban Ocon, Haas 13. Carlos Sainz, Williams 14. Gabriel Bortoleto, Audi 15. Franco Colapinto, Alpine

16. Alex Albon, Williams

17. Sergio Pérez, Cadillac 18. Valtteri Bottas, Cadillac 19. George Russell, Mercedes



Start aus der Boxengasse: Fernando Alonso, Aston Martin Lance Stroll, Aston Martin Isack Hadjar, Red Bull Racing