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Raul Fernandez (2.) biss die Zähne zusammen: Zwei Finger sind gebrochen!

Erste MotoGP-Pole, Sturz in Kurve 1, gebrochener Finger: Trackhouse-Pilot Raul Fernandez erlebte in Mandalika einen Samstag der Extreme. Im GP folgte eine Leistung, vor der die Rivalen den Hut zogen.

MotoGP

Raul Fernandez hielt durch und wurde Zweiter
Raul Fernandez hielt durch und wurde Zweiter
Foto: Gold and Goose
Raul Fernandez hielt durch und wurde Zweiter
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Am Samstag feierte Raul Fernandez seine erste MotoGP-Pole. Nur wenige Stunden später war er ein Opfer einer Kettenreaktion der ersten Kurve mit bösem Ausgang: Er brach sich den Finger, mit dem er normalerweise bremst, und war auf Aprilia-Kollege Marco Bezzecchi sauer. Es stellte sich die Frage: Konnte der 25-Jährige so überhaupt den Grand Prix über 27 Runden bestreiten?

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Lange Führungsarbeit rettete Fernandez nicht vor Bezzecchi

Vor dem Start brauchte Fernandez Hilfe beim Anziehen der Handschuhe. Auf der Strecke war davon aber nichts zu sehen: Der Spanier erwischte einen sauberen Start, konterte einen Angriff von Bezzecchi in der ersten Kurve aus und baute sich einen Vorsprung von etwa einer Sekunde aus. Jedes Mal, wenn Bezzecchi eine schnellere Runde hinlegte, konterte Fernandez umgehend.

Im Artikel erwähnt

Erst neun Runden vor Schluss ging der Italiener in Kurve 1 vorbei und setzte sich mit der schnellsten Runde des Rennens vom Spanier ab. Fernandez rettete Platz 2 ins Ziel, Aprilia belegte erstmals überhaupt die ersten vier Ränge: «Normalerweise mache ich nicht viele Fehler, wenn ich vorne fahre. Heute habe ich zu viele gemacht, ich bin in zu vielen Kurven weit gegangen und habe sofort meinen Hinterreifen zerstört», gab Fernandez zu. «Ich habe einfach versucht, zu überleben, aber die letzten fünf Runden war ich komplett am Ende.»

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Am Morgen stand fest: Es waren gleich zwei Finger gebrochen!

Nach der Zieldurchfahrt sank Fernandez auf den Tank und zog sich unter Schmerzen den Handschuh aus. Erst jetzt wurde bekannt, wie schwer er tatsächlich angeschlagen war. «Als ich am Morgen aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass ich nicht einen, sondern zwei gebrochene Finger hatte. Niemand wusste es. Ich habe nichts gesagt, um den Fokus auf das Rennen zu halten», verriet Fernandez im Parc Ferme.

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«Ich habe bei null angefangen: das ganze Setup, die Bremsreferenzen, wie ich die Vorderbremse benutzen muss. Es war eine schwierige Arbeit.» Auf der Auslaufrunde zog Jorge Martin nach dem Rennen symbolisch den Hut vor seinem Markenkollegen.

Mit den 20 Punkten für Platz 2 festigt Fernandez Rang 7 in der WM-Wertung. Mit 236 Punkten liegt er nur 23 Zähler hinter seinem Teamkollegen Ai Ogura, der mit 259 Punkten WM-Vierter ist. Die nächste Strecke hat er in guter Erinnerung: In Phillip Island gewann er vor einem Jahr sein erstes MotoGP-Rennen.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
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Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

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Red Bull KTM Factory Racing

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