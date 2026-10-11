Red Bull Racing-Ass Max Verstappen stellt klar: «Daran müssen wir arbeiten»

Max Verstappen hat seit der Einführung des Baku-Upgrades von Red Bull Racing wieder starke Leistungen gezeigt: Beim Strassenrennen von Aserbaidschan sicherte er sich trotz Problemen im Qualifying und Startplatz 8 den zweiten Platz, beim darauffolgenden Kräftemessen in Malaysia fuhr er erst die Pole und dann den Sieg ein.

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In Singapur machte der Ausnahmekönner aus dem Red Bull Racing Team da weiter, wo er in Sepang aufgehört hatte: Er sicherte sich erst die Sprint-Pole und kreuzte die Ziellinie im darauffolgenden 20-Runden-Rennen auch als Erster. Allerdings wurde er beim Start von George Russell geschnappt, der seinerseits die Führungsposition nicht halten konnte, weil er auf nasser Piste abflog.

Verstappen, der auch im anschliessenden GP-Qualifying die Pole eroberte, sprach von einem fürchterlichen Start. Und er erklärte nach der neuerlichen Zeitenjagd: «Keiner weiss wirklich, wie das Renntempo aussieht, denn wir haben keinen echten Longrun absolvieren können. Aber für mich steht ohnehin der Start im Mittelpunkt.»

Max Verstappen überzeugt: Singapur eignet sich nicht für ein F1-Sprintrennen

«Wir wissen, dass dies nicht unsere Stärke ist, und deshalb ist klar: Daran müssen wir nun arbeiten. Wir müssen einfach versuchen zu verstehen, warum das nicht gut klappt, und dann müssen wir in dieser Hinsicht einfach einen besseren Job machen», ergänzte der vierfache Weltmeister.

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Kritik äusserte er auch an der Entscheidung, auf dem Strassenkurs von Marina Bay erstmals ein Rennwochenende im Sprint-Format auszutragen. «Ich finde, man sollte auf einer Strecke, auf der man nicht überholen kann, keinen Sprint austragen. Ich mach einfach mein Ding, aber es ist nicht das, was ich mag. Der Überholmodus zeigt hier kaum Wirkung, du gewinnst nicht viel auf den Geraden. Wir müssen eine längere Gerade oder eine echte Haarnadel-Kurve haben, um hier eine Überholchance zu haben.»