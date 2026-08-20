Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen-Vertrag bis Ende 2030: «Das ist eben meine Familie»

Max Verstappen bleibt Red Bull Racing treu: Der Niederländer hat bis Ende 2030 unterzeichnet. Im Fahrerlager der Zandvoort-Rennstrecke begründet der Niederländer die Vertragsverlängerung.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es ist die Hammermeldung dieses 20. August 2026: Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hält Red Bull Racing die Treue und hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert, also bis Ende 2030.

Werbung

Werbung

In den Monaten zuvor war herumgereicht worden, er könnte zu Mercedes wechseln (auf Kosten von George Russell), von einem Platztausch mit McLaren-Fahrer Oscar Piastri war die Rede, es hiess, der 71-fache GP-Sieger könnte eine Formel-1-Auszeit nehmen oder den GP-Overall sogar an den Nagel hängen. Alles Quatsch.

Der Weltmeister von 2021 bis 2024 sagt: «Ich habe immer gesagt – Red Bull ist meine Familie, ich fühle mich dem Rennstall Red Bull Racing stark verbunden.»

Im Artikel erwähnt

«Ich wollte mir einfach darüber klar werden, was ich in Zukunft will, dazu wollte ich erfahren, was in diesem Rennstall alles strategisch geplant ist. Aber an meinem ersten Ziel hat sich nichts geändert. Ich sagte damals schon Didi Mateschitz – mein Ziel besteht darin, meine Karriere mit Red Bull zu beenden.»

Werbung

Werbung

«Ich komme mit Teamchef Laurent Mekies sehr gut klar, ich führe mit ihm sehr offene Gespräche. Er hat mir nicht garantiert, dass ich Rennen gewinne, aber ich sehe, wie sich der Rennstall reinhängt, um wieder konkurrenzfähiger zu werden.»

TV-Programm

«Dazu haben wir noch ein paar schöne Jahre vor uns. Ich bin stolz, dass wir zusammenbleiben. Ich konnte mit Red Bull Racing einige fabelhafte Erfolge feiern, und wir sind sehr hungrig, nach einem schwierigen Saisonstart 2026 wieder dort hinzukommen.»

«Nach den ersten paar Saisonläufen 2026 sagte ich Teamchef Laurent Mekies: ‘Frag mich lieber nicht über die Zukunft.’ Es ist kein Geheimnis, dass ich mit diesen Autos nicht happy bin. Aber ich hatte nicht nur mit Laurent viele Gespräche, sondern auch mit Formel-1-Chef Stefano Domenicali und der FIA. Wir arbeiten darauf hin, ein – meiner Ansicht nach – besseres Produkt zu haben in Zukunft.»

«Was mich selber angeht, so habe ich meinen Frieden geschlossen mit dieser Rennwagengeneration. Aber ich verheimliche nicht, dass ich mich auch freue, wenn wir vielleicht wieder mit V8-Motoren fahren.»

Werbung

Werbung

«Ich liebe den Rennsport noch immer, ich liebe die Zweikämpfe, das sind noch immer Formel-1-Rennwagen, auch wenn ich kein Fan dieser Motorengeneration bin.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien