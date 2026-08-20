Verstappen-Teamgefährte Isack Hadjar out: Die Verletzten- und Kranken-Liste

Der vorderhand letzte Grosse Preis der Niederlande wird ohne Isack Hadjar stattfinden. Der Pariser Red Bull Racing-Pilot hat sich beim Training in der Sommerpause eine Verletzung am Handgelenk zugezogen. Ob er über Zandvoort hinaus aussetzen muss, steht noch nicht fest.

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Für den gegenwärtigen WM-Achten steigt in den Niederlanden der Neuseeländer Liam Lawson in den zweiten Red Bull Racing-Rennwagen neben Max Verstappen.

Das ist gleich aus zwei Perspektiven eine ungewöhnliche Wende: Lawson hatte hier in Zandvoort 2023 seinen ersten Grand Prix bestritten, der sich im Training zum Niederlande-GP ebenfalls am Handgelenk verletzt hatte. So kam Lawson zu seinem ersten Grand Prix für die Racing Bulls.

Ungewöhnlich auch, weil Lawson damit zu RBR zurückkehrt, wo er 2025 nach nur zwei GP-Wochenenden ausgewechselt wurde, wegen mangelnder Leistungen. Lawson wurde damals gegen jenen Yuki Tsunoda ersetzt, der nun (als offizieller Reservefahrer von Red Bull) wieder zum Einsatz kommt, bei den Racing Bulls.

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Es ist in der Formel 1 nicht selten, dass ein Pilot wegen Verletzung oder wegen Krankheit ausgewechselt werden muss, wie unsere Liste zeigt.

Zandvoort 2026 – Red Bull Racing: Isack Hadjar out (Verletzung am Handgelenk), Liam Lawson in

Sao Paulo 2024 – Haas: Kevin Magnussen out (Magenverstimmung), Oliver Bearman in

Jeddah 2024 – Ferrari: Carlos Sainz out (Blinddarm-Op), Oliver Bearman in

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Niederlande 2023 – Racing Bulls: Daniel Ricciardo out (Handgelenksbruch nach Unfall im GP-Training), Liam Lawson in (an fünf GP-Wochenenden)

Monza 2022 – Williams: Alex Albon out (Blinddarm-Op), Nyck de Vries in

Australien 2022 – Aston Martin: Sebastian Vettel out (Corona), Nico Hülkenberg in (an zwei GP-Wochenenden)

Zandvoort 2021 – Alfa Romeo: Kimi Räikkönen out (Corona), Robert Kubica in (an zwei GP-Wochenenden)

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Sahkir 2020 – Haas: Romain Grosjean out (Brandverletzungen), Pietro Fittipaldi in (an zwei GP-Wochenenden)

Sakhir 2020 – Mercedes: Lewis Hamilton out (Corona), George Russell in

Nürburgring 2020 – Racing Point: Lance Stroll out (Corona), Nico Hülkenberg in

Silverstone 2020 – Racing Point: Sergio Pérez out (Corona), Nico Hülkenberg in

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