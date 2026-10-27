Mini-Pause für Colapinto in Mexiko! Auch Russell und Stroll lassen FP1 aus

Freitag in Mexiko bedeutet wie jedes Jahr in der Formel 1: Es ist Rookie-Zeit! Der Circuito Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt ist einer der Stamm-Termine, bei denen die Formel-1-Teams ihre Nachwuchsfahrer ranlassen. Auch in diesem Jahr werden wieder viele junge Fahrer im ersten Training vor dem Mexiko-GP mit dabei sein – darunter mindestens ein Formel-1-Debütant.

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Mini-F1-Debüt in Mexiko

Alpine kündigte an, dass Gabriele Mini am Freitag für die 60 Trainings-Minuten den Alpine-Renner von Franco Colapinto übernimmt. Mini ist Nachwuchsfahrer der Alpine-Akademie und hauptberuflich Formel-2-Fahrer. Für ihn ist es der allererste Einsatz in der Formel 1 im Rahmen eines offiziellen Rennwochenendes. Im F1-Auto saß er aber schon mal, nämlich beim sogenannten TPC, dem Testen mit älteren Autos. Mini-Pause also für Colapinto!

Verpflichtende Rookie-Trainings in der Formel 1

Zur Erinnerung: Jedes Team muss pro Saison in mindestens vier freien Trainings Rookie-Fahrer einsetzen. Hier zählt nicht das Alter, sondern die Formel-1-Erfahrung. Ein Pilot mit weniger als zwei GP-Einsätzen zählt als Rookie (also auch ein Stammfahrer-Rookie wie Arvid Lindblad). Heißt also: Jeder Stammfahrer muss pro Saison zweimal am Freitag sein Cockpit abgeben. Das geschieht in der Regel auf Rennstrecken, die die Stammfahrer schon gut kennen – und natürlich nur an konventionellen Rennwochenenden, also ohne Sprints. Denn da gibt es ja nur eine einzige Trainingssession.

George Russell pausiert bei Mercedes

Entsprechend haben schon andere Teams Nachwuchs-Einsätze für Mexiko angekündigt: Bei Mercedes ersetzt Fred Vesti George Russell. Luke Browning vertritt Alex Albon bei Williams. Jak Crawford fährt für Lance Stroll im Aston Martin. Freddie Slater ersetzt bei Audi Gabriel Bortoleto. Ryo Hirakawa fährt für Esteban Ocon im Haas – und Leonardo Fornaroli für Lando Norris im McLaren.

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