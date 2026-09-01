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Monza-GP im TV: So wird das Wetter für Antonelli, Hamilton, Verstappen & Co

Nach moderaten Temperaturen und wechselhaften Bedingungen beim GP der Niederlande in Zandvoort müssen sich die Rennfahrer für den WM-Lauf von Monza in Norditalien auf anderes Wetter gefasst machen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Einzigartige Stimmung in Monza
Einzigartige Stimmung in Monza
Foto: XPB
Einzigartige Stimmung in Monza
© XPB

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Die Formel 1 verabschiedet sich mit den Grands Prix von Italien und in Madrid eine Woche danach vorderhand aus Europa – bei hochsommerlichen Temperaturen. Beim Heim-Rennen der Scuderia Ferrari in Monza kocht die Stimmung sowieso. Und dieses Jahr tragen auch die Temperaturen dazu bei.

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Es wird heiss zum Italien-GP: Am ganzen Wochenende sind Temperaturen von bis zu 35 Grad angesagt, kein Regen weit und breit.

Wer sich dieses Mal die Pole-Position und den Sieg beim Traditionsrennen schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

  • Grosser Preis von Italien im TV

  • Freitag, 4. September

  • 09.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Riccciardo

  • 12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

  • 12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

  • 12.30 Erstes Freies Training

  • 15.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost in Adelaide 1986

  • 15.45 ServusTV – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

  • 15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

  • 16.00 Zweites Freies Training

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

  • 19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

  • 19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

  • 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

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  • Samstag, 5. September

  • 10.40 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

  • 12.15 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

  • 12.30 Drittes Freies Training

  • 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

  • 15.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

  • 15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying

  • 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

TV-Programm

  • Sonntag, 6. September

  • 11.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Kindheit

  • 11.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Wunderkind

  • 12.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi: Freundschaft und Loyalität

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.00 ServusTV – Vorberichte zum Rennen

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 14.50 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

  • 14.45 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

  • 14.55 SRF Info – Beginn Übertragung Rennen

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 15.00 Grosser Preis von Italien (bei uns im Live-Ticker)

  • 16.40 ServusTV – Analysen & Interviews

  • 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

  • 23.55 ORF 1 – Wiederholung Rennen

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