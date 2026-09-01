Alex Lowes (Bimota): Keine Erwartung für Magny-Cours – aber Podest-Hoffnung

In der zweiten Saison mit der Bimota KB998 hat Alex Lowes zwar bisher nur einen Podestplatz eingefahren (2025 waren es vier), dennoch verläuft die Superbike-WM 2026 für den Engländer bisher sehr erfolgreich. Als WM-Vierter mit 182 Punkten ist er bester Nicht-Ducati-Pilot und bei noch vier ausstehenden Meetings wird er seine Punktezahl vom Vorjahr (218 P.) mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

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Magny-Cours ist ein guter Ort für den Bimota-Piloten, stark aus der langen Sommerpause zurückzukommen. Auf keiner anderen Rennstrecke fuhr Lowes mehr Podestplätze (9) und mehr Pole-Position (2) ein.

«Magny-Cours ist immer eine Strecke, die mir Spaß macht – das Motorrad läuft dort gut, und in den letzten Jahren war ich dort ziemlich stark», erinnert sich der 35‑Jährige. «Ich versuche allerdings, keine allzu hohen Erwartungen zu haben. Denn es gab Strecken, auf denen wir im vergangenen Jahr schnell waren und auf denen die Pace in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorn gemacht hat – insbesondere die Ducatis. Deshalb werde ich unvoreingenommen an die Sache herangehen. Das Ziel ist immer, um das Podium zu kämpfen.»

Teamkollege Axel Bassani freut sich vor allem, dass die Sommerpause endlich endet. «Wir konzentrieren uns auf den Lauf in Frankreich – das erste Rennwochenende seit sieben Wochen! Es war eine wirklich, wirklich lange Sommerpause», erneuerte der Italiener seine Kritik. «Wir werden am Freitag in Magny-Cours wie gewohnt mit der Arbeit beginnen und uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Von da an werden wir versuchen, herauszufinden, wo wir stehen, und wir werden daran arbeiten, in den Rennen die besten Ergebnisse zu erzielen.»

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