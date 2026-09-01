Euro Moto Supersport: Titelkampf zwischen Geiger und Blin spitzt sich zu

Zum letzten Rennen in Assen war Daniel Blin vom Team Automarket AF-Racing als Führender der Euro Moto Supersport angereist. Die Führung war er nach dem Doppelsieg seines Dauer-Konkurrenten Dirk Geiger los und liegt aktuell mit einem Rückstand von 13 Punkten auf Rang 2 der Supersport-Hitliste.

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Das Assen-Wochenende wurde nicht nur durch einen flott auffahrenden Dirk Geiger, er hatte Lauf 1 nach dem Start aus der Boxengasse noch gewonnen, sondern auch durch den doppelten Strafzettel, den Daniel Blin kassiert hatte, vorentscheidend. Das erste Ticket nahm der Pole noch ohne Murren hin. Er hatte in der Boxengasse zwei Mal das Tempolimit überschritten und wurde dafür in der Startaufstellung zurückversetzt.

Klare Ansage über Strafe

Nach dem Zieleinlauf von Rennen 1 erwartete den Polen die nächste Klatsche. Laut Rennleitung hatte er in Turn 6 abgekürzt, nicht die laut Reglement vorgeschriebene eine Sekunde verzögert, und sich dadurch einen Vorteil verschafft. Dafür erhielt er eine Long Lap Strafe, die wegen der Kürze des Rennens in eine Drei-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde. Damit war er zwar als Erster über die Ziellinie gefahren, wurde mit den Extra-Sekunden aber hinter Geiger und Luca Göttlicher als Dritter gewertet. Neun Punkte kostete ihn die Bestrafung, die er im Anschluss deutlich kommentierte.

Das ist sinnlos. Daniel Blin

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«Für mich ist diese Strafe total ‚stupid‘», so Blins Ansage. «Ich wurde von Lennox Lehmann abgedrängt und habe versucht, die Lage zu retten. Und dafür wurde ich dann bestraft. Das ist sinnlos. Ich habe einen Protest eingelegt, dann sehen wir weiter.» Nach Lauf 2 gratulierte Blin als Zweiter Geiger, der erneut gewonnen hatte, zu dessen Erfolg. «Es war alles okay, es war ein guter Job mit dem Bike und dem Setup», versicherte Blin. «Ich konnte eine bessere Pace gehen. Wegen der Anfangsphase war es schade, es herrschte einfach zuviel Chaos, wodurch ich von Anfang an einen Rückstand hatte. Aber Gratulation an Dirk. Er war an diesem Wochenende einfach superschnell. Er hat es verdient. Wir müssen es beim nächsten Mal einfach besser machen, wir sehen uns am Nürburgring.»

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