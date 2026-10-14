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Rikky von Opel: Wie aus einem Formel-1-Fahrer ein Mönch wurde

Am 14. Oktober 1947 wurde in Frederick «Rikky» von Opel geboren. Er gehört einem exklusiven Kreis an – einziger F1-Pilot aus Liechtenstein. Vielleicht auch einziger GP-Fahrer, der Mönch geworden ist.

Formel 1

Rikky von Opel 1974 im Brabham, hier vor Clay Regazzoni im Ferrari
Rikky von Opel 1974 im Brabham, hier vor Clay Regazzoni im Ferrari
Foto: Grand Prix Photo
Rikky von Opel 1974 im Brabham, hier vor Clay Regazzoni im Ferrari
© Grand Prix Photo

Im Artikel erwähnt

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Frederick «Rikky» von Opel – Urenkel von Firmengründer Adam Opel – wurde zwar in New York geboren, hatte aber einen Liechtensteiner Pass und ist damit bis heute der einzige Formel-1-Pilot aus dem kleinen Land.

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Rikky von Opel 1973
Rikky von Opel 1973
Foto: Grand Prix Photo
Rikky von Opel 1973
© Grand Prix Photo

Er begann seine Rennkarriere unter dem Pseudonym Antonio Bronco, doch als er mit dem Gewinn einer britischen Formel-3-Meisterschaft 1972 bewiesen hatte, dass er durchaus Autofahren konnte, war Bronco schon längst in Pension geschickt und durch den richtigen Namen ersetzt.

Im Artikel erwähnt

1972 schlug von Opel auf dem Weg zum Titel immerhin jenen Tony Brise, der Jahre später als kommender GP-Sieger galt und der zusammen mit Graham Hill 1975 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.

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Von Opel und sein Vermögen standen hinter dem Formel-1-Projekt Ensign des früheren Rennfahrers Morris (Mo) Nunn, der mit ihm 1973 in den GP-Sport aufstieg.

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Von Opel und Nunn schlugen sich mit dem Modell Ensign MN01 (N173) tapfer, für 1974 wurde der N174 (oder MN02) gebaut, doch nach einem katastrophal schlechten Training in Argentinien verliess von Opel das Team Knall auf Fall.

Der Ensign-Rennwagen von 1973
Der Ensign-Rennwagen von 1973
Foto: Grand Prix Photo
Der Ensign-Rennwagen von 1973
© Grand Prix Photo

Die Meinungen über den Ensign N173 gingen auseinander. Die eher einfache Konstruktion mit der niedrigen Front und der weit nach oben gezogenen Cockpit-Einfassung erzeugte einen eher klobigen Eindruck. Der wurde durch die hohe und lange Lufthutze und den wuchtigen Heckflügel noch verstärkt.

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Ein dunkles «British Racing Green» mit gelben Zierstreifen hingegen wirkten wirklich adrett. Schön war halt – die Autos der 70er Jahre sahen markant unterschiedlich aus. Über Rang 13 in England kam der Rennstall aber nicht hinaus.

Nunn sollte bis 1982 mit Ensign in der Formel 1 bleiben, später verkaufte er seine Team-Anteile an Teddy Yip und ging in die USA.

Dort eroberte Nunn als Renningenieur von Emerson Fittipaldi (Patrick Racing) sowie von Alex Zanardi und Juan Pablo Montoya (Chip Ganassi Racing) einen CART-Titel nach dem anderen.

Und von Opel? Er ersetzte 1974 im Brabham-Werksteam Richard Robarts (der kein Geld mehr hatte). Von Opel wurde in Schweden und den Niederlanden jeweils Neunter (seine besten Formel-1-Ergebnisse), nach einer Nichtqualifikation in Frankreich hängte er mit 26 Jahren den Helm an den Nagel. Sein Cockpit ging an den talentierten Carlos Pace aus Brasilien.

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Über das spätere Leben von von Opel ist so gut wie nichts bekannt. Er lebte eine Weile in den USA und soll sich heute als Mönch in Thailand aufhalten.

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