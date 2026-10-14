Manuel Gonzalez über Teamkollege Agius: «Ich hoffe, dass er mir hilft»

2025 war Manuel Gonzalez, insbesondere in der ersten Saisonhälfte, der dominierende Fahrer in der Moto2-WM. Es sah alles danach aus, dass der Intact-Pilot den Titel holen würde. Doch dann folgten, vor allem im letzten Saisondrittel, einige schwächere Rennen, Pech und eine Disqualifikation. Am Ende holte sich Diogo Moreira, der im Finish so richtig in Schwung kam, den WM-Titel. Gonzalez musste sich mit Gesamtrang 2 begnügen.

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2026 präsentiert sich Gonzalez mit bislang fünf Siegen noch stärker. Dazwischen hatte er erneut einige enttäuschende Rennen – besonders in Silverstone und Motegi –, doch der Vizeweltmeister hat aus dem letzten Jahr gelernt. Er geht mit schwierigen Situationen besser um, was er auch am vergangenen Wochenende in Indonesien bewiesen hat, als er von Startplatz 10 auf das Podest raste. Titel-Rivale Izan Guevara (Boscoscuro) erzielte zuletzt drei Siege in Folge – Gonzalez hat wieder einen Gegner, der im Saisonfinish ordentlich aufdreht. Derzeit sind die beiden in der WM-Tabelle um 5,5 Punkte getrennt.

Haben Gonzalez und das Intact-Team in diesem Jahr eine andere Herangehensweise als 2025? «Ich glaube, ich bin einfach gelassener. Wenn ein Rennen nicht so läuft, wie wir es erwartet haben, denken wir nicht darüber nach und konzentrieren uns auf das nächste, da es ein völlig anderes ist – ohne an das letzte zu denken», unterstrich der 24-Jährige. «Ich glaube, gegenüber der letzten Saison hat sich nichts geändert. Wir wissen, was wir können, und arbeiten weiter so, wie wir es kennen, genau wie zu Beginn der Meisterschaft.

Manuel Gonzalez Foto: Gold & Goose Manuel Gonzalez © Gold & Goose

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Manuel Gonzalez: «Wir müssen ruhig bleiben und keine verrückten Sachen machen»

Vom 23. bis 25. Oktober findet der Australien-GP statt. Phillip Island ist normalerweise eine gute Rennstrecke für die Kalex. Dort hatten die Boscoscuro in den vergangenen Jahren mehr zu kämpfen. «Ja, das hoffe ich. Es stimmt, dass es dort ganz anders ist als in Indonesien. Die Temperaturen sind so kalt, sodass sich alles ändert», blickte der Kalex-Pilot voraus. «Ich habe das Glück, dass mein Teamkollege dort superschnell ist, also werde ich von ihm lernen können. Ich hoffe, dass er mir hilft und wir im Rennen vor unseren Konkurrenten liegen. Wir müssen ruhig bleiben und keine verrückten Sachen machen – einfach weitermachen wie bisher.»

Intact-Teamkollege Senna Agius hat letztes Jahr in Australien seinen Heim-GP gewonnen. Haben die beiden Fahrer und das Team miteinander gesprochen, wie man die letzten fünf Saisonrennen angehen will? «Nein, denn letztendlich macht jeder seinen eigenen Job.», winkte Gonzalez ab. «Natürlich müssen wir uns gegenseitig respektieren, wenn wir im Rennen auf der Strecke sind, aber wir arbeiten einfach weiter und lernen voneinander.»