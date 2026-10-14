Finale der WorldWCR 2026: Herrera vor Titelgewinn, Abschied von Yamaha

Das Rennwochenende auf dem Circuito de Jerez markiert für alle Kategorien das Finale der seriennahen Weltmeisterschaft. Nachdem die Superbike-WM seit Cremona und die Supersport-Klasse seit Estoril entschieden sind, werden in der neuen Sportbike-Serie und der Frauen-Weltmeisterschaft die Titel noch vergeben.

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Einen Elfmeter hat Maria Herrera in der WorldWCR. Um ein Haar wäre der Titelkampf bereits beim vorletzten Event in Donington Park Mitte Juli entschieden worden, doch nach einer Zeitstrafe für einen Rempler gegen Paola Ramos im zweiten Lauf kam die 30-Jährige als Zweite in die Wertung und die Entscheidung wurde vertagt. Dass die Entscheidung erst drei Monate später in Jerez fällt, ist dem zerrissenen Kalender geschuldet.

Angesichts eines 44-Punkte-Vorsprungs von Herrera auf Beatriz Neila, dürfte die aktuelle Weltmeisterin bereits im ersten Lauf ihren Titel erfolgreich verteidigen – bei einem Sieg ihrer Landsfrau reichen der GRT-Pilotin sechs Punkte, um als Weltmeisterin 2026 festzustehen.

Jerez markiert zudem das letzte Rennen mit der Yamaha R7. Nach drei Jahren entschied Promoter Dorna, die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft einem anderen Hersteller anzuvertrauen, und die Wahl fiel auf CF Moto. Zum Einsatz kommt ab 2027 für mindestens drei Jahre die 675SR-R.

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«Als wir die WorldWCR ins Leben riefen, war es unser Ziel, mehr Fahrerinnen die Möglichkeit zu geben, auf internationalem Niveau anzutreten und zu zeigen, was sie können. Yamaha hat von Anfang an an dieses Ziel geglaubt und dazu beigetragen, es zu verwirklichen. Wir möchten allen bei Yamaha und JiR für ihr Engagement und ihren Einsatz in diesen ersten drei Saisons danken», sagte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Seit den Anfängen der WorldWCR war es unser Ziel, mehr Möglichkeiten zu schaffen und einen starken Wettbewerb aufzubauen. Ein wesentlicher Teil davon ist es, die Messlatte für die Fahrerinnen kontinuierlich höher zu legen. Die CFMOTO 675SR-R bietet unseren Fahrerinnen ein leistungsstärkeres Motorrad sowie eine neue Herausforderung, die ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln.»

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Welchen Einfluss der Herstellerwechsel auf die Zusammensetzung der WorldWCR 2027 haben wird, bleibt abzuwarten. Es ist schwer vorstellbar, dass Teams, die in anderen Klassen mit Yamaha verbunden sind, zu CF Moto wechseln. Zum Beispiel organisiert Crescent (Neila und Chloe Jones) das Superbike-Werksteam und GRT (Herrera und Natalia Rivera) ist ein offizielles Satellitenteam. Das Team GMT94 (Lucie Boudesseul) ist in der Supersport-WM mit Yamaha verbunden.