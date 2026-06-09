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RTL/Sky: Erster gemeinsamer Formel-1-Renntag mit 2,8 Mio. Zuschauern

Das erste große gemeinsame Sport-Wochenende von RTL und Sky Deutschland hat nach Unternehmensangaben 24,7 Millionen Fans erreicht – auf die Formel 1 in Monaco entfielen dabei 2,8 Millionen Zuschauer.

Formel 1

Das Formel-1-Rennen in Monaco am Wochenende
Das Formel-1-Rennen in Monaco am Wochenende
Foto: XPB
Das Formel-1-Rennen in Monaco am Wochenende
© XPB

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Bei den Medienhäusern von RTL Deutschland und dem Pay-TV-Sender Sky Deutschland wurde nach der Übernahme von Sky durch RTL am Wochenende erstmals ein großer Sport-Sonntag gemeinsam übertragen. Die dadurch erwirkte Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV mit dem Grand Prix von Monaco sorgte bei den Machern für besondere Spannung. Das legendäre Rennen durch die Häuserschluchten des Fürstentums enttäuschte dann auch nicht.

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1,8 Mio. sahen Antonelli-Sieg bei RTL

Der Sieg von Mercedes-Teenager Kimi Antonelli erzielte einen Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Formel-1-Fans waren es 17,6 Prozent und 17,9 Prozent bei den Zuschauern im Alter von 14- bis 49 Jahren. Durchschnittlich verfolgten 1,8 Millionen Zuschauer die Übertragung des Rennens bei RTL Deutschland. Weitere 524.000 Zuschauer schalteten bei Sky Sport F1 ein. In der Spitze wurden während der Übertragung aus Monaco bei RTL bis zu 2,19 Millionen Zuschauer registriert.

Laut RTL Deutschland stellte das Wochenende die erste große Bewährungsprobe nach dem Zusammenschluss mit Sky Deutschland dar. Die Live-Übertragungen wurden über mehrere Sender und Plattformen hinweg koordiniert. Es liefen Sonntag Formel-1-Rennen und Tennis (French-Open-Finale) sowie am Samstag F1-Qualifying und das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA, koordiniert über die drei Sender Sky, RTL und RTL Nitro.

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Im Artikel erwähnt

Neben der Formel 1 und den French Open (Premieren-Grand-Slam-Triumph von Alexander Zverev) sorgten das Länderspiel zwischen den USA und Deutschland am Samstagabend sowie ein MMA-Event für insgesamt 24,7 Millionen Zuschauer. Nicht in den veröffentlichten Reichweiten enthalten sind laut RTL-Mitteilung die Nutzungszahlen der Streaming-Angebotes von WOW und Sky Go. Auch die Reichweiten in den Sky-Sportsbars sind hier nicht eingerechnet.

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Zeit

Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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81

78

+24,261

1:15,816

12

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30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

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41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

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TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

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14

78

+41,899

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