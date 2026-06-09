RTL/Sky: Erster gemeinsamer Formel-1-Renntag mit 2,8 Mio. Zuschauern

Bei den Medienhäusern von RTL Deutschland und dem Pay-TV-Sender Sky Deutschland wurde nach der Übernahme von Sky durch RTL am Wochenende erstmals ein großer Sport-Sonntag gemeinsam übertragen. Die dadurch erwirkte Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV mit dem Grand Prix von Monaco sorgte bei den Machern für besondere Spannung. Das legendäre Rennen durch die Häuserschluchten des Fürstentums enttäuschte dann auch nicht.

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1,8 Mio. sahen Antonelli-Sieg bei RTL

Der Sieg von Mercedes-Teenager Kimi Antonelli erzielte einen Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Formel-1-Fans waren es 17,6 Prozent und 17,9 Prozent bei den Zuschauern im Alter von 14- bis 49 Jahren. Durchschnittlich verfolgten 1,8 Millionen Zuschauer die Übertragung des Rennens bei RTL Deutschland. Weitere 524.000 Zuschauer schalteten bei Sky Sport F1 ein. In der Spitze wurden während der Übertragung aus Monaco bei RTL bis zu 2,19 Millionen Zuschauer registriert.

Laut RTL Deutschland stellte das Wochenende die erste große Bewährungsprobe nach dem Zusammenschluss mit Sky Deutschland dar. Die Live-Übertragungen wurden über mehrere Sender und Plattformen hinweg koordiniert. Es liefen Sonntag Formel-1-Rennen und Tennis (French-Open-Finale) sowie am Samstag F1-Qualifying und das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in den USA, koordiniert über die drei Sender Sky, RTL und RTL Nitro.

Neben der Formel 1 und den French Open (Premieren-Grand-Slam-Triumph von Alexander Zverev) sorgten das Länderspiel zwischen den USA und Deutschland am Samstagabend sowie ein MMA-Event für insgesamt 24,7 Millionen Zuschauer. Nicht in den veröffentlichten Reichweiten enthalten sind laut RTL-Mitteilung die Nutzungszahlen der Streaming-Angebotes von WOW und Sky Go. Auch die Reichweiten in den Sky-Sportsbars sind hier nicht eingerechnet.

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