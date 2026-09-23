Warum George Russell (Mercedes) auch in Baku weiter mit altem Motor fährt

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er in den sauren Apfel beißen muss: Mindestens eine Motorenstrafe muss Mercedes-Pilot George Russell noch hinnehmen und entsprechend weiter hinten in ein Rennen starten (der Umfang der Strafe schwankt je nach ausgetauschten Komponenten). Der Baku City Circuit wäre eigentlich ein Kurs, auf dem man eine Motorenstrafe zähneknirschend hinnehmen könnte: Hier ist Überholen möglich, man würde also nicht gezwungenermaßen hinten im Feld steckenbleiben. Außerdem bringt ein neuer Motor auch mehr Power, die auf den schnellen und langen Geraden helfen kann.

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Deshalb war spekuliert worden, ob George Russell, der noch mindestens einen Motorentausch machen muss, diesen in Baku machen würde. Sein Teamkollege Kimi Antonelli hatte das bereits in Monza getan (und sich mit Extra-Wumms und einer super Leistung von hinten zum Sieg durchgepflügt). Doch jetzt ist klar: In Baku tritt George Russell weiter mit einem alten Motor an. Das klingt nach Nachteil, zeugt aber von Voraussicht.

Russell nimmt die Strafe später in der Saison

George Russell stellte am Mittwoch vor dem Aserbaidschan-GP klar: «Es wird nicht dieses Wochenende sein. Ich werde die Strafe später nehmen.» Der Brite erklärt: «Es ist ein bisschen ein Defizit, aber das schwankt ein wenig durch die Saison hinweg, weil alle Fahrer an unterschiedlichen Punkten in der Saison neue Motoren haben. In einem Rennen hat man also eine neuere Antriebseinheit, in einem anderen eine ältere.»

Russell: Wird nicht lange dauern

Die aktuelle Antriebseinheit von Russell ist ein Senior unter den Formel-1-Motoren. Russell formulierte es fast anrührend: «Meine aktuelle nähert sich langsam dem Ende ihres Lebens.» Der Abschied ist also nah. Russell: «Aber es wird nicht lange dauern bis ich – glücklicherweise oder unglücklicherweise – die Strafe nehmen werde.» Zwiegespalten, weil es eben eine Strafe ist, aber auch einen Boost bringt. Russell: «Je nachdem, wo man die Strafe nimmt, kann es weniger schmerzhaft sein.» Stichwort Überholmöglichkeiten auf der Rennstrecke.

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Warum nimmt Russell die Strafe also nicht in Baku? Es ist eine einfache Rechnung. Russell: «Weil bald unser ADUO-Update kommt, was bedeuten würde, dass ich noch eine weitere Strafe nehmen müsste. Als ich in Budapest meinen Motor tauschen musste, musste ich auch meinen Turbo tauschen. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber kurz gesagt: Wenn ich jetzt eine Strafe nehme, müsste ich später noch eine weitere nehmen.» Um den geupdateten Motor in den Pool aufzunehmen also. Die ADUO-Regel gibt den Herstellern von unterlegenden Motoren (gemessen am Verbrenner) Aktualisierungsmöglichkeiten je nach Defizit.

Russell und sein Motor müssen also noch ein bisschen durchhalten – dafür lohnt sich der Tausch dann idealerweise doppelt.