Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Gonzalez (Intact GP) nach Platz 2: «Will nicht mehr immer nur gewinnen!»

WM-Leader Manuel Gonzalez holte im Moto2-Rennen in Assen sein achtes Saisonpodest. Weshalb ihn David Alonso schlagen konnte und was der Intact-Pilot dieses Jahr anders macht als 2025.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Manuel Gonzalez war mit Platz 2 in Assen zufrieden
Manuel Gonzalez war mit Platz 2 in Assen zufrieden
Foto: Gold & Goose
Manuel Gonzalez war mit Platz 2 in Assen zufrieden
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Ausgangslage von WM-Leader Manuel Gonzalez für das Moto2-Rennen in Assen war nicht ideal. Im Qualifying musste er sich mit Startplatz 7 begnügen. Die Pole-Position hatte sich, wie schon in Brünn, Aspar-Pilot David Alonso gesichert.

Werbung

Werbung

Von der dritten Startreihe erwischte der Intact-Pilot einen soliden Start. An der Spitze duellierten sich die beiden Pramac-Piloten Alberto Ferrandez und Izan Guevara sowie Alonso um die Führung. Alonso konnte dann eine kleine Lücke herausfahren – zur Hälfte des Rennens betrug sein Vorsprung rund eine Sekunde. Doch Gonzalez ließ sich nicht abschütteln und konnte die Lücke zufahren. In der 17. Runde ging er das erste Mal an Alonso vorbei. Hinter den beiden kam Intact-Teamkollege Senna Agius immer näher.

In den letzten Runden lieferten sich Gonzalez, Alonso und Agius einen spannenden Dreikampf um den Sieg. In der vorletzten Runde versuchte Alonso in der Timmer-Schikane an dem in Führung liegenden Gonzalez vorbeizugehen – doch dieser konnte die Attacke des Kolumbianers abwehren. In der letzten Runde versuchte es Alonso an derselben Stelle, dieses Mal außen anstatt innen, erneut – er hatte Erfolg. Gonzalez überquerte die Ziellinie 0,024 hinter Alonso. Senna Agius wurde Dritter.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Auch wenn ich heute nicht bis zum absoluten Maximum gehen konnte, um zu gewinnen, bin ich am Ende doch zufrieden. Es ist mir gut gelungen, Runde für Runde Positionen gutzumachen, und wir hatten eine gute Pace», lautete das Resümee von Gonzalez. «Als ich hinter David herfuhr, war ich etwas schneller. Aber als ich dann das Feld anführte, war der Wind so stark, und ich habe etwas zu viel Druck gemacht und dabei den Vorderreifen zu viel beansprucht. Daher war es schwierig, das Motorrad einzulenken.»

Werbung

Werbung

In der WM-Wertung konnte Gonzalez die Führung auf Izan Guevara (Pramac Yamaha) auf 57,5 Punkte ausbauen. «Letztendlich haben wir einen weiteren Podiumsplatz erreicht und den Vorsprung in der Meisterschaft ausgebaut, was super positiv ist» unterstrich der Spanier. «Außerdem ist ein zweiter Platz auf einer Strecke, auf der ich bisher nie besonders stark war, ein weiterer positiver Aspekt. Also werden wir beim nächsten Rennen genauso weitermachen. Natürlich wollte ich gewinnen und in der letzten Schikane die Tür zuhalten, aber in der Moto2 muss man beim Bremsen ganz am Limit sein, wenn man einen Fahrer überholen will. Im letzten Sektor fehlte mir in Kurve 15 ein bisschen Speed, was David ermöglichte, näher heranzukommen und mich außen zu überholen, während ich versuchte, ihm die Tür zuzumachen. Letztendlich haben wir den Sieg zwar nicht geschafft, aber unser achtes Podium in zehn Rennen ist etwas, worauf wir stolz sein können. Ein großes Dankeschön an das Team für all die Arbeit und den Einsatz unter diesen anspruchsvollen Bedingungen.»

Aus den Erfahrungen von 2025 gelernt

Letztes Jahr war Manuel Gonzalez in der Moto2-WM über lange Zeit der dominierende Fahrer. Am Ende musste er sich aber Diogo Moreira geschlagen geben – der Brasilianer wurde Weltmeister und stieg in die MotoGP auf. Was hat Gonzalez 2025 gelernt bzw. was macht er in dieser Saison anders? «Die richtige Mentalität ist der Schlüssel, um diese Meisterschaft zu gewinnen. Es geht darum, keine Fehler zu machen. In diesem Sport gibt es viele Dinge, die einen Einfluss auf die Ergebnisse haben können. Ich kann nur versuchen, so perfekt als möglich in dem zu sein, was ich in meiner Hand habe», gab der 23-Jährige zu verstehen. «Ich versuche, ruhig zu bleiben – auch wenn ich ein schwieriges Wochenende habe. Ich versuche auch nicht mehr, mit allen Mitteln immer zu gewinnen – so wie letztes Jahr, als ich stark war und immer gewinnen wollte. In dieser Saison schaue ich nur auf die Meisterschaft. Wir behalten die Ruhe und versuchen, keine Fehler zu machen.»

In zwei Wochen findet das Rennwochenende auf dem Sachsenring statt. Beim Heim-GP des deutschen Intact-Teams will Manuel Gonzalez wieder ganz oben auf dem Podest stehen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

80

22

35:33,175

1:36,242

25

02

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

22

+0,024

1:36,334

20

03

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81

22

+0,234

1:36,214

16

04

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

22

+2,795

1:36,438

13

05

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Xeramic - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Xeramic - MSI

4

22

+4,355

1:36,546

11

06

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Azul Marino Aspar Team

96

22

+7,374

1:36,402

10

07

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

Adrian Huertas

Adrian Huertas

Italtrans Racing Team

99

22

+8,455

1:36,485

9

08

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

22

+9,437

1:36,677

8

09

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

95

22

+12,177

1:36,553

7

10

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Alberto Ferrández

Alberto Ferrández

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54

22

+12,288

1:36,682

6

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien