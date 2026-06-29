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Parallele zum letzten Jahr: Kommt wieder die Verstappen-Aufholjagd?

Letztes Jahr holte Verstappen gut 100 Punkte auf – nun ist er in einer ähnlichen Position. Kann Max Verstappen (Red Bull Racing) den Angriff auf den Titel fahren? Das sagt der Niederländer dazu.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen mit Kimi Antonelli auf dem Podium in Spielberg
Max Verstappen mit Kimi Antonelli auf dem Podium in Spielberg
Foto: XPB
Max Verstappen mit Kimi Antonelli auf dem Podium in Spielberg
© XPB

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Kann Max Verstappen eine erneute Aufholjagd hinlegen? Fans erinnern sich: 2025 hatte Max Verstappen nach seinem Heimrennen in Zandvoort 104 Punkte Rückstand auf den damaligen WM-Leader Oscar Piastri von McLaren. Dann setzte der Niederländer zur spektakulären Aufholjagd an, holte den gesamten Rückstand auf Piastri auf, lag am Ende elf Punkte vor ihm. Nur zwei Punkte, die Lando Norris (ebenfalls McLaren) in der Saison mehr sammelte als er, trennten ihn am Ende von seinem fünften WM-Titel in Serie.

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Nun hat Verstappen nach Platz 2 in Spielberg wieder einen Rückstand von um die 100 Punkte auf die WM-Spitze, nämlich 98 Zähler, diesmal auf Mercedes-Pilot Kimi Antonelli. Allerdings ist prozentual diesmal der Unterschied anders: 73 vs. 171 Punkte sind es derzeit. Nach seinem zweiten Platz in Spielberg und einer richtig starken Performance wurde er gefragt, ob wieder eine Aufholjagd auf den Titel möglich sei.

Verstappen: Der Rückstand ist groß

Verstappen sagte: «Es stehen noch mehr Rennen auf dem Programm als letztes Jahr, aber der Rückstand ist sehr groß. Ich denke, wir hatten ein sehr gutes Tempo, aber um um den Titel mitkämpfen zu können, müssen wir insgesamt noch besser werden.»

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Abläufe im Hintergrund

Der Red Bull Racing-Pilot: «Ich glaube, wir haben immer noch zu viele Probleme – sei es beim Start oder einfach bei Abläufen im Hintergrund, von denen ihr vielleicht gar nichts wisst, die ich aber kenne. Ich denke, wir müssen einfach noch ein bisschen vielseitiger aufgestellt sein.»

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Verstappen: «Das ist keine große Kritik oder so. Ich denke, das ist allen bewusst, aber wir wollen immer besser werden, wir streben danach, die Besten zu sein. Also müssen wir uns einfach auf all diese Dinge konzentrieren. Und wenn wir ein bisschen, sagen wir mal, solide sind – und das haben wir in der Vergangenheit gezeigt –, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns.»

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Max Verstappen

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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81

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+21,809

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12

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

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Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

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+31,505

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Charles Leclerc

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Charles Leclerc

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