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Weltmeister Norris (McLaren): «Wenn das passiert, wird Ferrari dominieren»

Ferrari hat mit Lewis Hamilton Platz 2 in Montreal und Monaco errungen und dann in Barcelona gewonnen. Weltmeister Lando Norris sagt, wieso McLaren nicht mithalten kann und wovor er sich fürchtet.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

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Lewis Hamilton hat mit Ferrari einen guten Lauf: Drei Podestplätze in Folge, Zweiter in Kanada, Zweiter in Monte Carlo, dann sein erster GP-Sieg in Rot auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

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Weltmeister Lando Norris ist beeindruckt. Der 26-jährige Engländer stand 2026 nur zwei Mal auf dem Podest (Zweiter in Miami, Dritter in Katalonien), sein letzter Sieg geht zurück auf Brasilien 2025.

Der elffache GP-Sieger hat aus nächster Nähe erlebt, wie sich Ferrari in den letzten Wochen gesteigert hat. Norris sagt bei den Kollegen von Sky Sports F1: «Wir können von Glück reden, dass Ferrari derzeit keinen besseren Motor hat. Hätten sie einen stärkeren Motor, würden sie dominieren.»

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«Sie sind die Klassenbesten, was das Kurvenverhalten angeht, und wir sind nicht einmal annähernd auf diesem Niveau. Wir sind meilenweit von dem entfernt, wo wir sein müssten. Wenn sie auf der Motorenseite Verbesserungen erzielen, werden sie alle in den Schatten stellen.»

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«Wir bei McLaren müssen uns wirklich ranhalten und schauen, welche Verbesserungen wir umsetzen können. Aber manche Dinge brauchen Zeit. Wir müssen die Fortschritte beschleunigen, denn wir wollen da mitmischen.»

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