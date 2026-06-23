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Claire Williams: «Zu diesen Bullshit-Posts muss ich sagen – verpisst euch!»

Claire Williams (49) trat im September 2020 als Teamchefin jenes Rennstalls zurück, den ihr Vater Frank Williams gegründet hatte. Noch heute bekommt sie Hass-Botschaften und ist fassungslos.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Die frühere Teamchefin Claire Williams
Die frühere Teamchefin Claire Williams
Foto: XPB
Die frühere Teamchefin Claire Williams
© XPB

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Im August 2020 wurde vollzogen, was sich seit längerem angedeutet hatte: Claire Williams verkaufte den von ihrem Papa Frank Williams gegründeten Traditionsrennstall, an die US-Investmentgesellschaft Dorilton Capital.

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Die neunfachen Sieger des Konstrukteur-Pokals profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor, 2014 und 2015 wurde der Rennstall jeweils WM-Dritter, damals in der tollen Lackierung von Hauptsponsor Martini.

Dann kam der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams zwei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen nur ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, 2020 war der Tiefpunkt erreicht. Erstmals überhaupt in der Historie des Rennstalls konnte kein einziger WM-Punkt eingefahren werden.

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Im August 2020 passierte das Unvermeidliche, mitten in einer Saison: Frank Williams verkaufte den Rennstall an die US-amerikanische Investmentfirma Dorilton Capital. Ohne dass sich die Familie Williams zurückgezogen hätte, wäre der drittälteste Formel-1-Rennstall heute mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr da.

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Unter dem neuen Chef James Vowles holte Williams 2025 den feinen fünften Rang in der Konstrukteurs-WM (beste Platzierung seit 2017), 2026 liegt das Team derzeit auf P8.

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Claire Williams ist nur noch selten in der Königsklasse zu sehen. Vor kurzem war sie im Podcast High Performance zu Gast, und was die Britin dort erzählt hat, muss einem zu denken geben. Denn bei einigen Fans sitzt der Stachel des Niedergangs von Williams offenbar noch tief.

Claire Williams sagt: «Die Bullshit-Kommentare, die man bekommt, richtig gemeine Posts, die einfach nur Scheisse sind, die man nicht braucht – unfassbar. Einige Leute denken wohl, es sei völlig in Ordnung, richtig fiese Dinge zu schreiben. Ich habe es einfach satt. Ich bekomme sie immer noch, und ich bin seit sechs Jahren nicht mehr in dem Sport aktiv.»

«Erst neulich Abend schrieb einer: ‚Oh ja, du bist die Frau, die das Team deines Vaters zu Fall gebracht hat.‘ Da kann ich nur sagen – verpisss dich! Was weisst du schon? Wenn du mir das ins Gesicht sagen willst, dann sei mutig genug und versteck dich nicht hinter deiner Tastatur und lästere nicht über andere Leute, denn was hast du schon in deinem Leben getan? Das finde ich einfach alles nur Bullshit.»

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«Das ärgert mich wirklich am Sport. Wir geben alle unser Bestes, und ich finde es unglaublich, dass andere Leute, die nicht in deinen Schuhen stecken, denken, sie hätten ein Recht, jemand anders so runterzuputzen.»

«Letztlich wissen diese Leute nicht, was alles hinter den Kulissen vor sich geht. Weil es Formel 1 ist, weil man öffentlich nicht über so viele Dinge sprechen kann, redet man halt nicht über die Verträge, die man hat, oder darüber, was alles hinter den Kulissen passiert – weil man das einfach nicht tut, und das ist im gesamten Fahrerlager gleich. Aber weil man nicht darüber sprechen kann, wissen die Leute nicht unbedingt, was man hinter den Kulissen Tag für Tag durchmacht.»

«Das ist wirklich schwer, und du machst dich unweigerlich mehr fertig, als irgend jemand anderes es je könnte, und dann wird dir das auch noch vorgeworfen. Die Menschen wissen nicht mal zehn Prozent davon, was wirklich passiert ist – sonst würde ihnen die Kinnlade runterklappen.»

«Was mich angeht, so habe nie kaum darüber gesprochen, wie schwer es war. Es sind private Dinge, und ich werde nicht meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen. Niemand muss davon wissen. Das ist einer der Gründe, warum ich auch kein Buch geschrieben habe.»

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