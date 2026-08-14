Assen: Fernduell am Freitag zwischen Smits, Reiterberger und Schrötter

Auf ein Dutzend Piloten war das Feld der Euro Moto Superbike beim drittletzten Event des Jahres zusammengeschrumpft. Knappes Budget oder länger als gedachte Probleme mit Verletzungen hatten das Feld arg dezimiert. Der Rest machte das Fehlen der Kollegen mit flotten Zeiten wett.

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Das erste freie Training

Beim ersten freien Training von Assen hielten sich die sommerlichen Temperaturen noch in Grenzen, alle Piloten kannten sich auf der Strecke aus und konnten so flott loslegen. Wie nicht anders zu erwarten, war es der Einheimische Twan Smits vom Team Apreco, der sich an die Spitze setzte. Der Yamaha-Pilot war bereits eine Woche vorher beim Rennen der International Dutch Championship IDC in Assen angetreten und hatte sich ein passendes Set-up erarbeitet. Mit einer 1.37,758 übernahm Smits das Kommando an der Spitze. Bis zur Halbzeit hatte sich Markus Reiterberger auf 0,717 min an den Niederländer herangerobbt. Leon Origs landete unterdessen im Kies. Ein Zehntel hinter Reiterberger zog Lukas Tulovic seine Runden.

Sechs Minuten vor Schluss schaffte Reiterberger eine Runde von 1.37,765 min und schloss damit die Lücke zu Smits, die damit nur noch überschaubare 0,076 min betrug. Smits war mit seiner 1.37,689 min aus seiner sechsten gezeiteten Runde nach wie vor der Schnellste. Tulovic lag knapp eine Sekunde hinter dem Yamaha-BWM-Duo. Bei noch zwei Minuten auf der Uhr hatte sich Reiterberger auf den ersten Platz geschoben und ließ mit seiner Runde von 1.37,607 min Smits, Tulovic, Toni Finsterbusch, Marcel Schrötter und Florian Alt hinter sich.

Markus Reiterberger Foto: Thorsten Horn Markus Reiterberger © Thorsten Horn

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Das zweite freie Training

Die Planet knallte mit voller Kraft auf den niederländischen Asphalt und alle 12 Piloten traten pünktlich ihren Dienst an. Auch die am Vormittag gestürzten Herren Orgis und Tulovic. Der Ducati-Pilot beschränkte seine Aktivität auf zwei Runden. Auf Platz 1 landete mit einer Zeit von 1.37,788 min erneut Markus Reiterberger, mit Twan Smits am Hinterrad, der gerade mal 0,088 min auf den Bayer verlor. Florian Alt, am Freitag noch mit der schwarzen Ersatzverkleidung unterwegs landete mit einer Zeit von 1.38,108 min auf dem dritten Rang. Die eine oder andere Runde wurde allerdings auch von der Rennleitung kassiert, da die Herrschaften es mit der Streckenbegrenzung nicht immere allzu genau nahmen.

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Das Pre Practice

Nach den beiden freien Trainings vom Vormittag ging es am Nachmittag mit dem Pre Practice weiter. Den ersten sechs Fahrer winkte der sofortige Einzug in die Superpole 2. Für den Rest gilt es, am Samstagnachmittag die Ehrenrunde über die Superpole 1 zu drehen. Alle zwölf verbliebenen Superbike-Piloten traten zum Pre Practice an, auch das Ducati-Duo Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti, die sich seit diesem Wochenende wegen Tulovics Siegesserie mit 500 Umdrehungen weniger rumplagen müssen.

Twan Smits und Markus Reiterberger setzten ihr Fernduell im Kampf um die Bestzeit auch im Pre Practice fort. Smits legte mit einer Zeit von 1.37,200 min vor, Reiterberger fuhr in seiner ersten gezeiteten Runde eine 1.37,596 min. Doch kurz später mischte sich auch Marcel Schrötter ein und überholte Markenkollege Reiterberger mit einer Zeit von 1.37,574 min. Dann war erst einmal der allgemeine Boxenbesuch fällig.

In den letzten vier Minuten war das Feld wieder komplett und verteilte sich auf dem TT Circuit. Smits nahm nochmal Anlauf auf die Bestzeit, konnte aber seine eigene Zeit aus Runde 2 nicht mehr unterbieten. Sein Platz in der Superpole 2 war ihm damit auf jeden Fall sicher. Begleitet wird er dabei von Schrötter, Reiterberger, Jähnig, Tulovic und Finsterbusch. Alt, den Orgis-Brüdern, Zanetti, Mohr und Merckelbagh bleibt die Tour über die Superpole 1.

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