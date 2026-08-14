Assen: Null Toleranz beim Thema Drehzahl – Lukas Tulovic kämpft sich durch

Nach seiner Siegesserie an den letzten beiden Euro Moto Superbike-Wochenenden kam für Lukas Tulovic und auch seinen Teamkollegen Lorenzo Zanetti die erwartbare Quittung in Form einer Drehzahl-Reduzierung um 500. Da man bei der Serien-Elektronik der Ducati V4R nicht mal eben ein Knöpfchen drücken kann und schwups ist das Drehzahllimit reduziert, hatten die Ducati-Piloten für Assen zwei Möglichkeiten: Entweder gleich daheimbleiben, oder versuchen, das Problem mit der Gashand zu lösen. Das Team tritt aktuell an und Tulovic bezahlte seinen ersten Versuch im freien Training mit einem Sturz, den er unbeschadet überstanden hatte.

Werbung

Werbung

Zwischendurch kam noch Post aus der technischen Chefetage der Euro Moto, wie das Prozedere am Wochenende zu laufen hat. Toleranzbereiche, Verwarnungen oder Zeitstrafen beim Überschreiten des Drehzahllimits von 15.600 sind ausgeschlossen. Zeigt der Daten-Logger einmal 15.601 Umdrehungen, war’s das und der Fahrer wird disqualifiziert.

Das Bulletin im Original

1. Das gemäß Art. 3.1.1 sowie etwaigen hierzu erlassenen Bulletins festgelegte maximale Drehzahllimit ist jederzeit einzuhalten. Eine Überschreitung des festgelegten maximalen Drehzahllimits begründet grundsätzlich einen Verstoß gegen das Reglement. Die Überwachung der Einhaltung des maximalen Drehzahllimits erfolgt durch den Euro Moto Datalogger gemäß Art. 9.1. 2. Bei einem Ausfall oder einer Funktionsstörung des Euro Moto Dataloggers ist das betreffende Team verpflichtet, für den gesamten Zeitraum des Ausfalls oder der Funktionsstörung sämtliche zur Überprüfung der Motordrehzahl erforderlichen Daten in geeigneter und nachvollziehbarer Form zu erfassen und den technischen Kommissaren unverzüglich bzw. auf deren Aufforderung zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung für die lückenlose und verwertbare Erfassung der erforderlichen Daten verbleibt beim Team. 3. Für das festgelegte maximale Drehzahllimit besteht keine Toleranz. Eine Überschreitung wird als Verstoß gegen das maximale Drehzahllimit gewertet. 4. Eine kurzzeitige Überschreitung des maximalen Drehzahllimits infolge eines Herunterschaltvorgangs oder während des Verschaltens wird nicht als Überschreitung gewertet, sofern die Überschreitung unmittelbar durch den technisch bedingten Drehzahlanstieg während des Herunterschaltens oder Verschaltens verursacht wurde.

Die schwierige Praxis

«Im ersten und zweiten Training hat es keiner der beiden Fahrer geschafft, das Limit einzuhalten», beschreibt Teambesitzer Matthias Moser den Freitag. «Die Techniker hatten im Vorfeld alles versucht.» Begleitet wird dieses Experiment von den technischen Kommissaren der Euro Moto, die über den Datenlogger jede Runde und jede Drehzahl auslesen können. Sollte dieser den Geist aufgeben, muss Ducati die Daten aus seinem eigenen Data-Recording rausrücken. «Das ist ja auch nicht ungefährlich, wenn man ständig mit einem Auge auf den Drehzahlmesser schaut», so Moser. «Wie das alles beim Start gehen soll weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht.»

Werbung

Werbung

Heute Abend wird die Teambesprechung sicherlich ein wenig länger dauern und in der Superpole am Samstag wird man sehen, wie die Geschichte weitergeht. Den Fahrern bleibt nur ein gutes Nervenkostüm und eine ruhige rechte Hand zu wünschen.