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Moto3-WM 2027: Valentin Perrone wechselt von KTM Tech3 zum Team MSi

Das MSi-Team hat kürzlich die Fahrerpaarung für die Moto3-Saison 2027 bekanntgegeben. Der Malaysier Hakim Danish wird mit dem Argentinier Valentin Perrone einen neuen Teamkollegen bekommen.

Moto3

Valentin Perrone
Valentin Perrone
Foto: Gold & Goose
Valentin Perrone
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In der MotoGP steht das Startfeld für 2027 größtenteils feststeht. Es fehlen zwar noch einige offizielle Bestätigungen und es wird noch um die letzten Plätze gefeilscht, doch das Bild ist relativ klar. Parallel dazu verkünden auch die Teams in den kleineren Klassen Moto2 und Moto3 nach und nach ihre Fahrer für nächstes Jahr.

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Eines davon ist das MSi-Team, das kürzlich die Fahrerpaarung für 2027 bekanntgab. So wird es in der nächsten Saison in der Moto3-WM mit Hakim Danish weitergehen. Der schnelle Malaysier stellt 2026 in seiner Rookie-Saison regelmäßig seinen enormen Speed unter Beweis. So stand er in Mugello das erste Mal auf einem Moto3-Podest. In Brünn holte er seinen ersten Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft. In der Gesamtwertung liegt der 19-Jährige derzeit auf Rang 8.

Hakim Danish
Hakim Danish
Foto: Gold & Goose
Hakim Danish
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

MSi setzt in der Moto2-WM auf Kontinuität

2027 wird Danish einen neuen Teamkollegen bekommen. Valentin Perrone wird von KTM Tech3 zu MSi wechseln. Der 18-jährige Argentinier bestreitet in diesem Jahr seine zweite Moto3-Saison. 2026 erzielte er bislang zwei Podestplätze – zuletzt wurde er in Silverstone Dritter. In der WM-Wertung liegt Perrone derzeit mit 95 Punkten auf Rang 7. 2025 belegte er in der Gesamtwertung Platz 10. Was das Motorrad betrifft, muss sich Valentin Perrone nächstes Jahr nicht umstellen – auch das MSi-Team setzt KTM-Bikes ein.

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Die Fahrerpaarung für die Moto2-WM 2027 hat MSi ebenfalls bereits fixiert. So wird es in der nächsten Saison mit Ivan Ortola und Angel Piqueras weitergehen. Die beiden Spanier belegen momentan die WM-Ränge 4 bzw. 26.

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