Kovács und Deussen Engines überzeugen beim Ducati-Auftritt, trotz Protest

Dass Bálint Kovács Hockenheim kann, war schon seit letztem Jahr bekannt. Da holte er genau dort beim IDM-Finale 2025 die Pole Position in der IDM Superbike. Jetzt tauchte der Ungar mit der am Bodensee beheimateten Firma Deussen Engines und dessen neu aufgestelltem Team wieder am Hockenheimring auf. Als Crew-Chief hatte man den ehemaligen Superbike-Piloten Patrick Hobelsberger engagiert und mit der Ducati startete man in ein aufregendes Wochenende.

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Kovács eroberte trotz knapper Vorbereitungszeit den achten Startplatz. «Im ersten Rennen geriet ich in einen Startunfall und versuchte dann, mich vom letzten Platz aus, trotz eines seit der Startaufstellung bestehendem elektronischen Problems nach vorne zu kämpfen, rutschte aber während der Aufholjagd aus», beschreibt der Ungar seinen Ausflug. «Das zweite Rennen verlief fehlerfrei, aber mir fehlte die viele verlorene Streckenzeit während des Wochenendes, sodass ich nicht wirklich gut mit dem Motorrad harmonieren konnte. Der sechste Platz ist meiner Meinung nach trotzdem sehr gut für einen Wildcard-Einsatz, mit einem neuen Motorrad und einem neuen Team. Vielen Dank an Deussen Engines für diese Chance.»

Ducati-Kollegen haben was gegen eingesetzte Mectronik

Doch ganz so harmonisch endete das Wochenende der Ducati-Truppe dann doch nicht. Am Samstag hatte Teambesitzer Matthias Moser, dessen Fahrer Lukas Tulovic am Sonntag den Titel holen sollte, einen Protest gegen das Team von Daniel Deussen eingelegt. Vorgeworfen wurde dem Team die Nutzung einer nicht regelkonformen Elektronik. Doch umgehend wurde nach Zahlung der Protestgebühr Mosers Anliegen abgewiesen, da er nicht im Besitz einer Bewerber-Lizenz war. Das mit dem Protest holte dann Lorenzo Zanetti nach dem Warmup am Sonntag nach, der ebenfalls für Mosers Team Triple M Ducati Frankfurt am Start war.

«Damit wir überhaupt mit Bálint an den Rennen teilnehmen konnten», erklärte Daniel Deussen, «haben wir gegen diesen Protest Berufung eingelegt und somit wurde die Wirkung der Protestentscheidung der Stewards zugunsten von Zanetti aufgeschoben.» Wie das Urteil vor dem DMSB-Berufungsgericht ausgegangen wäre, spielte dabei eine untergeordnete Rolle, denn Kovács war als Gast sowieso nicht punktberechtigt. Kovács hat die in seinem Namen eingelegte Berufung inzwischen zurückgezogen. Die Erfolgsaussichten waren nicht wirklich gut. Unabhängig davon, würde sich die Firma Deussen Engines gerne auch in Zukunft in der IDM Superbike engagieren.

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