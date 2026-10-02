Gelingt Cup-Sieger Paul Fröde (Honda) der Sprung in die IDM Superbike 2027?

Der Gesamtsieger des Pro Superstock 1000 Cup heißt Paul Fröde. Der Sachsenring-Anrainer aus Hohenstein-Ernstthal gewann bei den ersten vier Doppelevents im Rahmen der Euro Moto fünf Rennen, stand zwei weitere Male auf dem Podest und landete auch bei seinem bis dahin schlechtesten Ergebnis, Rang 5 im ersten Lauf von Assen, in den Punkten. Zum Finale nach Hockenheim reiste der von Holzhauer Racing Promotion unterstützte Honda-Pilot mit einem beruhigenden Vorsprung und konnte schon im ersten von zwei Rennen mit einem vierten Platz den Titel vorzeitig zu fixieren.

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Von seiner nicht gerade idealen Startposition 7 aus, machte er sich umgehend auf den Weg nach vorn auf den dritten Platz, den er sicher ins Ziel brachte. Natürlich war wenig später die Freude bei ihm und seinem Team nahezu grenzenlos. Mit etwas Abstand sagte er: «Wir alle waren und sind mit dem Titel natürlich super happy.»

Cup-Titel mit Podest gefeiert

Eine Strategie zum Verwalten des Vorsprungs hatte der hoch aufgeschossene 24-Jährige nicht, sondern wollte «… in erster Linie Spaß haben. Der grobe Plan war schon, den Titel im ersten Rennen fest zu machen, aber es hätte ja auch noch einen zweiten gegeben. Letztlich hat es ja geklappt. Auch noch einmal aufs Podium zu fahren, wo es sich schöner feiern lässt.»

Beim zweiten Rennen am Sonntag konnte er frei auffahren, begnügte sich nach schlechtem Start und anfangs gar nur Platz 8 mit im Ziel dem vierten Rang. «Da war auch alles gut, nur hatte ich einen etwas schlechteren Start und musste mich erst vorkämpfen. Ich war dann auch am Führungstrio dran, doch durch das harte Kämpfen sind meine Reifen eingegangen. Da habe ich am Ende nicht mehr alles riskiert, denn stürzen wollte ich im letzten Rennen der Saison auf keinen Fall noch.»

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Zukunft steht noch in den Sternen

Wie es im nächsten Jahr bei ihm weiter geht, weiß er noch nicht. Fakt ist, dass man als Meister im Pro Superstock 1000 Cup im nächsten Jahr nicht noch einmal mit dem gleichen Fabrikat antreten darf. Da er aber von Honda Deutschland und dem Team Holzhauer Racing Promotion sehr gut unterstützt wird, bliebe fast nur eine Rückkehr in die Top-Klasse Superbike. Diese ist jedoch deutlich kostenintensiver. «Ich will auf jeden Fall weiter machen, aber in welcher Form und in welcher Klasse, steht noch in den Sternen. Es wird mit der ganzen wirtschaftlichen Lage von Jahr zu Jahr schwieriger alles zu finanzieren. Ich hoffe, dass ich mit dem Titel bei der Sponsorensuche Erfolg habe.»

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Dem Beispiel von Kevin Orgis, der 2023 den Pro Superstock 1000 Cup gewann und danach in die Superbike-Klasse aufstieg, würde Paul Fröde jedoch nicht identisch folgen. 2020 wurde er Meister in der nur in jenem Jahr einmal mit dem höchsten nationalen Prädikat ausgetragenen Superstock 600 Meisterschaft. 2022 und 2023 versuchte er sich mit Honda und Unterstützung des Teams Holzhauer Racing Promotion in der IDM Superbike, wechselte danach aber, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, in den deutlich preiswerteren Pro Superstock 1000 Cup. 2025 wurde er hier Vize-Meister. Dass er demzufolge in die Superbike-Klasse 2027 zurückkehrt, wäre angesichts des dünnen Teilnehmerfeldes 2026 absolut wünschenswert.