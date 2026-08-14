Euro Moto Assen: Der Plan am Freitag - es wird wieder heiß

Der Planet sticht. Zumindest am Freitag, bevor die Temperaturen von weit über 30 Grad spätestens am Sonntag in den 20-Grad-Keller rauschen. Daher dürfte es bei der Abstimmung der Motorräder nicht ganz einfach werden. Als besondere Würze sind für Samstag Regenschauer vorhergesagt. Ein spannendes Drehbuch ist also schon mal geschrieben.

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Reichlich Platz

Auf dem TT Circuit hat’s reichlich Platz. Bei den Solo-Motorrädern dürfen im Training 49 Fahrzeuge auf die Strecke, im Rennen 44. Damit könnten rein rechnerisch alle drei Euro Moto Solo-Klasse gemeinsam auf die Strecke gehen und es wäre zumindest im Training immer noch Platz für zwei weitere Piloten.

Der Fahrplan

Die Start- und Ziellinie sind auf der MotoGP-Strecke identisch. In die Box kann man nach Turn 15 auf der rechten Seite wieder einbiegen. Sollte man eine Long-Lap-Strafe kassieren, darf man diese auf der langen Bahn bei Turn 3 absitzen. Wer als Zuschauer gerne Startübungen zu sehen bekommt, sollte seine Aufmerksamkeit auf die rechte Seite bei Turn 5 richten. Das offizielle Podium in der Boxengasse, auf der sich in der Vergangenheit schon reichlich Prominenz die Pokale abgeholt hat, wird von der Euro Moto nicht genutzt. Das Podium wird im Fahrerlager neben der technischen Abnahme aufgebaut.

Die Distanzen

Die Euro Moto Superbike muss pro Rennen 68,325 km bewältigen und braucht dafür 15 Runden. Die Euro Moto Supersport fährt 13 Runde und legt damit eine Distanz von 59,215 km zurück. Zehn Runden und damit 45,550 km heißt es für die Euro Moto Sportbike, den ADAC Junior Cup und den Kawasaki ZX-4RR-Cup. Der Pro Superstock 1000 Cup fährt 12 Runden pro Rennen und damit eine Distanz von 54,660 km.

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Der Stream

Einen Live-Stream gibt es wie immer freitags nicht. Doch ganz muss man nicht auf Bilder aus Assen verzichten. Auf der Seite des TT Circuit findet man ausgezeichnet positionierte Web-Cams , die man sich je nach Lust und Laune rund um die Strecke selbst auswählen kann. Ansonsten gibt es wie immer das von Anbieter Bike Promotion kostenlos einsehbare Live-Timing und obendrauf noch die offiziellen Resultate mit Sektor-Zeiten, Top-Speed und Lap-by-Lap Listen.

Thema der Woche Thema der Woche: Aprilia-Comeback? Die Wahrheit ist: Aprilia war nie weg! Vor vier Wochen reiste Aprilia mit einem schwer angeschlagenen Marco Bezzecchi aus Deutschland in die Sommerpause. In der Zentrale des englischen Rennsports kam die Antwort: Wir sind gemeinsam stark! Thomas Kuttruf Weiterlesen

Das Wetter

Für den Kreis Drenthe, mit dem Zentrum Assen, liegt vom niederländischen Wetterdienst eine Wetterwarnung vor. Wegen andauernder Hitze bei gefühlten Temperaturen bis 39 Grad. Die Warnung gilt vorerst nur für den Freitag. In Assen bilden sich morgens leichte Wolken und die Temperatur liegt bei 16°C. Des weiteren strahlt von mittags bis zum Abend hin die Sonne bei Temperaturen von 21 bis 35°C. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 16°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 32 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Freitag den, 14.August 2026