Euro Moto Assen: Der Plan am Freitag - es wird wieder heiß

Euro Moto Superbike
Lukas Tulovic: Das Ducati-Drehzahl-Drama geht in die nächste Runde
In Assen darf man bekanntlich immer ein wenig länger schlafen. Das erste Training geht ab 9 Uhr los. Neun Stunden lang kann man sich dann auf Action auf der Strecke freuen.
Der Planet sticht. Zumindest am Freitag, bevor die Temperaturen von weit über 30 Grad spätestens am Sonntag in den 20-Grad-Keller rauschen. Daher dürfte es bei der Abstimmung der Motorräder nicht ganz einfach werden. Als besondere Würze sind für Samstag Regenschauer vorhergesagt. Ein spannendes Drehbuch ist also schon mal geschrieben.
Auf dem TT Circuit hat’s reichlich Platz. Bei den Solo-Motorrädern dürfen im Training 49 Fahrzeuge auf die Strecke, im Rennen 44. Damit könnten rein rechnerisch alle drei Euro Moto Solo-Klasse gemeinsam auf die Strecke gehen und es wäre zumindest im Training immer noch Platz für zwei weitere Piloten.
Die Start- und Ziellinie sind auf der MotoGP-Strecke identisch. In die Box kann man nach Turn 15 auf der rechten Seite wieder einbiegen. Sollte man eine Long-Lap-Strafe kassieren, darf man diese auf der langen Bahn bei Turn 3 absitzen. Wer als Zuschauer gerne Startübungen zu sehen bekommt, sollte seine Aufmerksamkeit auf die rechte Seite bei Turn 5 richten. Das offizielle Podium in der Boxengasse, auf der sich in der Vergangenheit schon reichlich Prominenz die Pokale abgeholt hat, wird von der Euro Moto nicht genutzt. Das Podium wird im Fahrerlager neben der technischen Abnahme aufgebaut.
Die Euro Moto Superbike muss pro Rennen 68,325 km bewältigen und braucht dafür 15 Runden. Die Euro Moto Supersport fährt 13 Runde und legt damit eine Distanz von 59,215 km zurück. Zehn Runden und damit 45,550 km heißt es für die Euro Moto Sportbike, den ADAC Junior Cup und den Kawasaki ZX-4RR-Cup. Der Pro Superstock 1000 Cup fährt 12 Runden pro Rennen und damit eine Distanz von 54,660 km.
Einen Live-Stream gibt es wie immer freitags nicht. Doch ganz muss man nicht auf Bilder aus Assen verzichten. Auf der Seite des TT Circuit findet man
Für den Kreis Drenthe, mit dem Zentrum Assen, liegt vom niederländischen Wetterdienst eine Wetterwarnung vor. Wegen andauernder Hitze bei gefühlten Temperaturen bis 39 Grad. Die Warnung gilt vorerst nur für den Freitag. In Assen bilden sich morgens leichte Wolken und die Temperatur liegt bei 16°C. Des weiteren strahlt von mittags bis zum Abend hin die Sonne bei Temperaturen von 21 bis 35°C. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 16°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 18 und 32 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Kawasaki Cup
09.25 bis 09.45 Uhr FP1 ADAC Junior Cup
09.55 bis 10.20 Uhr FP1 Pro Superstock
10.25 bis 10.55 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
11.05 bis 11.30 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
11.35 bis 11.55 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
12.05 bis 12.25 Uhr FP2 Kawasaki Cup
12.30 bis 12.50 Uhr FP2 ADAC Junior Cup
12.55 bis 13.20 Uhr FP2 Pro Superstock
14.05 bis 14.35 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
14.40 bis 15.05 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
15.15 bis 15.35 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
15.40 bis 16.00 Uhr Q1 Kawasaki Cup
16.10 bis 16.30 Uhr Q1 ADAC Junior Cup
16.35 bis 17.05 Uhr PreP Euro Moto Superbike
17.15 bis 17.40 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
17.45 bis 18.10 Uhr Q1 Euro Moto Sportbike
18.30 bis 18.50 Uhr Media Promotion
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