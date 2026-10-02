Kawasaki Ninja 650: Updates an Fahrwerk, Bremsen und Cockpit

Es ist nicht die ganz grosse Modellüberarbeitung, die Kawasaki an der Ninja 650 vornimmt, eher eine gezielte Aufwertung an einem der Bestseller der Marke. Motor und Chassis bleiben unangetastet, doch anstelle der bisherigen konventionellen 41er Teleskopgabel kommt nun eine Showa SFF-BP-Upside-down-Gabel mit 37 mm Standrohrdurchmesser zum Einsatz. Ein größerer Dämpferkolben soll den Dämpfungsdruck reduzieren und dadurch kontrolliertere und ruhigere Lastwechsel ermöglichen, mehr Fahrwerksstabilität beim Einlenken vermitteln und auch beim Bremsen ein satteres, vertrauenerweckendes Feedback geben.

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Neu gestaltet wurde zudem der vordere Kotflügel. Seine breitere Form deckt die äußeren Gabelrohre stärker ab. Passend zur modernisieren Vorderradführung wurde das hintere Federbein mit einer erhöhten Federrate neu abgestimmt.

Auch die vordere Bremsanlage wurde überarbeitet. Die bislang axial montierten vorderen Bremssättel werden durch radial montierte Komponenten ersetzt. Gleichzeitig wechselt Kawasaki von Zwei- auf Vierkolben-Bremszangen, was zweifellos Ansprechverhalten, Dosierbarkeit und Bremsleistung verbessern wird.

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Ebenso neu ist das TFT-Farbdisplay mit 4,3-Zoll messender Diagonale. Die Smartphone-Konnektivität über die Kawasaki Rideology App unterstützt nun auch Navigations- und Sprachsteuerungsfunktionen.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

Die Kawasaki Ninja 650 des 2027er Jahrgangs ist in mehreren Farbvarianten und trotz der technischen Verbesserungen an Gabel und Bremsen ab 8045 € erhältlich, also zum gleichen Preis wie der 2026er Jahrgang.