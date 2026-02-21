Weiter zum Inhalt
Mash GT750: Gleiten durch Raum und Zeit

Mit der neuen GT 750 erweitert die französische Marke ihr Portfolio um eine vollverkleidete Tourenmaschine. Deren Ausstattung lässt kaum mehr Wünsche offen, daran gemessen ist der Preis sensationell.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

Mash GT750: Komplett ausgestattete Tourenmaschine zum Kampfpreis
Auf der gleichen technischen Plattform wie den Sporttourer K750 baut Mash die vollverkleidete Tourenmaschine GT750. Als Antrieb dient ein Reihenzweizylinder mit 730 cm³, 270° Kurbelwellenkröpfung und DOHC-Ventiltrieb. Mit vier Ventilen pro Zylinder und Schlepphebel für deren Betätigung trägt dieser Motor die Handschrift der Schweizer Firma Suter Racing, die an der Entwicklung beteiligt war. Die Leistungsdaten: 75 PS bei 8.500/min und 70 Nm bei 7.000/min unter Einhaltung von Euro 5+-

Das grosse TFT-Farbdisplay passt zur ausladenden Verkleidung
Ebenfalls von der K750 übernommen ist das Fahrwerk mit Aluminium-Gussrahmen, jedoch wird auf die Einarmschwinge verzichtet zugunsten einer konventionellen Aluschwinge mit Zentralfederbein und Umlenkhebel. Bei den Anbauteilen wurde nicht gespart – radiale Brembo-Zangen, Bosch-ABS, einstellbare KYB-Federelemente und Michelin Road 6 Reifen.

Praxisgerecht: So kann man flanieren, ohne den Helm mitzuschleppen
Das Design der Vollverschalung, das ein wenig an eine Mischung aus Yamaha FJR 1300 und Honda Pan European erinnert, stammt ursprünglich vom italienischen Designbüro Marabese. Jedi Motor nutzt diese Verschalung in China bereits für Behörden- und Polizeimotorräder. Mash übernimmt dieses Design unverändert für die GT750. Die Sitzhöhe von 780 mm macht die Mash GT 750 auch für kleinere Motorradfahrer leicht zugänglich.

Im Cockpit dominiert ein TFT-Display mit enormen 12,3 Zoll Diagonale, dazu kommt eine umfassende Serienausstattung: Navigation über Carbit Ride, Heizgriffe, beheizbare Sitzbank, Front- und Rückkamera, elektrisch einstellbare Windschutzscheibe, Dreifach-LED-Scheinwerfer, Anschlüsse USB-A, USB-C und 12 V. zwei Hartschalenkoffer mit je 20 l Fassungsvermögen und elektrischer Entriegelung, Gepäckträger, Motor- und Kofferschutz.

Komfortables Gleiten durch Raum und Zeit: Mash GT750
Das alles gibt es bei Mash zum Kampfpreis von 11.699 €. Als kritischer Geist merkt ihr SPEEDWEEK-Autor an, dass die Mash GT750 bei einem Gewicht von 275 kg (ob bei vollem oder leerem Tank mit 24 l Inhalt ist nicht definiert) und beladen mit zwei Personen samt Reisegepäck nicht mehr der absolute Ausbund an Fahrdynamik sein kann. Wer jedoch eher gemütlich-behaglich durch die Welt gleiten will, dem offeriert Mash eine konkurrenzlos preisgünstige Fulldresser-Tourenmaschine, komfortabel und komplett ausgestattet.

