Moto2, Zeittraining: Intact-Pilot Manuel Gonzalez in eigener Welt

Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

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Angel Piqueras (MSi), der im Moto2-Rennen in Austin in den Massencrash verwickelt war und sich dabei Frakturen im Oberschenkel und Knöchel zugezogen hatte, ist in Ungarn wieder am Start.

Jorge Navarro brach sich bei seinem heftigen Crash im Moto2-Rennen in Le Mans den Ringfinger rechts. Auf dem Balaton Park Circuit ersetzt ihn im Team Forward Xabi Zurutuza – wie schon in Barcelona und Mugello. Nach seinem schweren Trainingscrash im Mai, bei dem er sich eine Halswirbelfraktur zugezogen hatte, muss Moto2-Ass Mario Aji auch in Ungarn pausieren. Ersetzen wird ihn dort im Honda Team Asia der ehemalige Moto3-Pilot Jacob Roulstone.

Im FP1 am Freitagvormittag war WM-Leader Manuel Gonzalez der Schnellste. David Alonso und Celestino Vietti komplettierten die Top-3.

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Zum Start des Zeittrainings am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur 22 Grad Celsius. Nach fünf Minuten führte Intact-Pilot Senna Agius die Zeitenliste mit 1:41,700 min an. Kurz danach übernahm Teamkollege Manuel Gonzalez mit 1:41,216 min die Führung.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Danach verbesserte Gonzalez seine Bestzeit auf 1:40,811 min, Alex Escrig fuhr die zweitschnellste Zeit. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord fuhr Diogo Moreira 2025 mit 1:40,380 min.

Nach zehn Minuten preschten Ivan Ortola und Tony Arbolino auf die Ränge 2 und 3 nach vorn.

Nach 14 Minuten fuhr Pramac-Pilot Izan Guevara mit 1:40,738 min eine neue Bestzeit, Collin Veijer (KTM Ajo) war neuer Dritter.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der 40-minütigen Session: Guevara, Gonzalez, Ortola, Veijer, Salac, Vietti, Baltus, Arbolino, Escrig und Holgado. Piqueras und Roulstone waren am Ende des Feldes zu finden.

In de letzten zehn Minuten ging es noch einmal mit frischen Reifen auf die Strecke. Zuerst setzte sich Veijer mit 1:40,697 min an die Spitze, Agius fuhr die drittschnellste Zeit. Dann setzte sich wieder Gonzalez mit 1:40,498 min an die Spitze.

Die Top-5 fünf Minuten vor dem Ende: Gonzalez, Salac, Veijer, Holgado und Munoz. Guevara und Alonso folgten auf den Rängen 6 und 7.

Dann fuhr Gonzalez mit 1:40,376 min einen Rundenrekord. Kurz danach kam Escrig auf Rang 4. Und: Gonzalez war im Flow und verbesserte sich auf 1:40,229 min.

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Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Piqueras in Kurve 7 schwer. Er blieb zunächst benommen liegen, konnte danach aber wieder aufstehen. Kurz vor dem Ende fuhr David Alonso die zweitschnellste Zeit.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Alonso, Salac, Munoz, Ferrandez, Veijer, Escrig, Holgado, Agius, Ortola, Guevara, Arbolino, Baltus und Rueda.

Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) schaffte das erste Mal den direkten Q2-Einzug. Aron Canet scheiterte als 15. knapp. Celestino Vietti (18.) muss am Samstag auch im Q1 ran.